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    首頁 > 生活

    左鎮白堊節增百香果新亮點 竹筍鯛魚燒大請客

    2026/05/05 12:15 記者吳俊鋒／台南報導
    今年左鎮白堊節的亮點，為全新推廣的百香果，品質深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    今年左鎮白堊節的亮點，為全新推廣的百香果，品質深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    位處偏遠的台南左鎮，以「月世界」景觀遠近馳名，區農會結合地方五寶產業，再度舉辦白堊節活動本週六登場；今年新亮點作物為百香果，糖測高達19度，鮮甜可口，當天準備200份竹筍拓魚燒大請客，美味行銷地方特色。

    左鎮區農會今天為白堊節產業文化活動熱鬧造勢，週六將在驛站廣場舉行，五寶齊發，整合原有香蕉、芭樂、竹筍、葛鬱金之外，再增加全新推廣的百香果。

    左鎮區農會總幹事張益瑞表示，百香果品種為「都香3號」，不僅甜度高，果肉也蘊含水蜜桃的氣味，深受歡迎，目前栽培面積已達10公頃，本月下旬開始大量採收，活動當天安排特調氣泡飲的DIY，全力推廣地方新興產業。

    張益瑞強調，白堊地形雖然土壤較為貧瘠，但大家努力種出優質蔬果，建立市場口碑，希望透過產業文化活動，以創意料理教學、農遊體驗，還有市集展售與藝文表演等多元形式，精彩呈現地方特色。

    活動以「白堊好食力」為主題，透過青農市集，打造產地直銷平台，促進消費者與栽種者的直接交流，有效拉抬在地作物品牌能見度；也藉由創意手法，提升附加價值，吸引年輕族群關注，教育扎根。

    左鎮白堊節將於本月9日登場，結合地方產業特色，「五寶齊發」。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節將於本月9日登場，結合地方產業特色，「五寶齊發」。（記者吳俊鋒攝）

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