AIT見證！與台糖簽備忘錄 USGBC代表：生質乙醇成本低又減碳

美國穀物暨生質產品協會今天與台灣糖業股份有限公司，在AIT見證下，簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」。（記者黃宜靜攝）

因應全球邁向永續發展與淨零排放的能源轉型趨勢，美國穀物暨生質產品協會（USGBC）今天（5日）與台灣糖業股份有限公司，在美國在台協會（AIT）見證下，簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」；USGBC駐台代表盧智卿表示，生質能源有利於能源韌性，且兼具降低成本與減碳效益。

美國穀物暨生質產品協會全球副總裁Cary Sifferath表示，非常高興與台糖簽署合作備忘錄，共同推進生質乙醇相關研究，促進生質燃料在台灣國產化的契機。期盼透過技術、規格與產業規劃等面向交流合作，推動生質乙醇於台灣交通運輸領域的應用發展，協助達成淨零永續與國家安全強化目標。

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盧智卿表示，這次合作簽署有利於台灣能源韌性，生質能源可增加能源韌性、屬相對低廉的燃料，以國際行情來看，生質乙醇較汽油價格低3分之1，若以E10（含10%乙醇汽油）計算，可比95無鉛汽油便宜1.2元，也就是說其本身具有價格優勢，且無須政府補貼，在價格上佔有相對優勢。

盧智卿續指，其也屬低碳燃料，據評估，若台灣全面使用E10燃料，每年減少220萬公噸碳排，兼具降低成本與減碳效益。

台灣糖業股份有限公司董事長吳明昌表示，這次簽署MOU可提升台灣能源韌性，並可運用在運輸燃料中，預期未來技術更加成熟、產能增加，市場性會更大。預計今年可產出少量產品，但仍屬試驗階段，尚未進入量產。未來將視政策與市場需求，再決定是否擴大量產。

吳明昌指出，目前台灣僅有E3酒精汽油（添加3％燃料酒精），若能提升到E10便能提高競爭力。在生產上部分原物料需要進口，但以台糖立場來看，台糖製糖所產生副產品「糖蜜」，可作為原料製造酒精，目前甘蔗製糖較少，但台糖有很大的土地，因此可種植料源，有利於台灣韌性能源。

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