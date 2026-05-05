AI時代誰不會被淘汰？洪申翰點名「這群人」例外

洪申翰表示，國際技能競賽等於一個國手一生只有一次參賽機會，勞動部會投入更多的訓資源推進到國際。（記者蔡淑媛攝）

2026第48屆國際技能競賽今年9月將在中國上海舉行，勞動部長洪申翰今天（5日）陪同行政院長卓榮泰到台中，訪視國際技能競賽國手及團隊培訓，洪申翰強調「今天訪視的技能人才，是AI取代不了」！

今年國際技能競賽將有來自70個國家及地區、共1464人參與64個職類競賽，我國預計有54名選手參加48個職類，洪申翰致詞表示，國際技能競賽選手以22歲為主，等於一個國手一生只有一次參賽機會，勞動部會投入更多的訓資源推進到國際。

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洪申翰說，勞動部培訓選手從訓練、競賽、升學到就業，養成人才寶庫，為產業發展培植人力，在產業面對缺工、人才穩定在職的問題，勞動部讓好人才進到好企業有好發展，也了解到企業對選手了解不足，因將強化實習預聘及就職機制，在前端就投入投訓練，廣邀好企業投入培訓、認養。

至於AI是否取代工作？洪申翰強調，今天訪視的技能人才，是AI取代不了，是進到AI時代更重要、發揮的人才，對國手的支持不會只會在比賽，除了得牌有120萬獎勵金，勞動部會重視與產業銜接，啟動計畫後續職涯的發展，提供協助，找到更好的工作、發揮的舞台，

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