母親節國道車流多5％到7％！ 高公局將對12路段嚴格交管

母親節國道交通疏導措施一覽表。（圖由高公局提供）

今年5月10日為母親節，交通部高速公路局今天（5日）說明，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估這次假期國道交通需求以短途旅次車流為主，全日交通量約較一般例假日增加5％到7％。

因應母親節假期（5月9日、10日）的交通需求，高公局規劃於5月9日及10日兩日針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通工程除外）等交通疏導措施。

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高公局也特別指出，另外也會在5月10日（週日）15時到20時，照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。高公局說明，母親節連假期間國道車流量預期將增加，部分瓶頸路段恐出現壅塞情形。

高公局指出，如週六南向桃園、新竹及彰化路段，週日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，都可能有車多壅塞的狀況。高公局建議民眾多加利用公共運輸工具，不僅能節省時間，也能減少塞車帶來的不便。

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