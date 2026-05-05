賴清德突破封鎖！ 卓榮泰勉技能競賽國手：讓世界看見台灣

卓榮泰期許國手今年9月到上海參加國際技能競賽，學習總統賴清德達成「走向國際，被世界看見」的目標。（記者蔡淑媛攝）

行政院長卓榮泰今天在勞動部長洪申翰陪同下到台中訪視國際技能競賽國手及團隊培訓，他表示，總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，達到「走向國際，被世界看見」的目標，鼓勵國手在今年9月到上海參加國際技能競賽，都能完成同樣的使命跟任務。

2026第48屆國際技能競賽將於今年9月在中國上海舉行，將有來自70個國家及地區、共1464人參與64個職類競賽，我國預計有54名選手參加48個職類，卓榮泰指出這是技能界的奧林匹克，也說這是第一次有行政院長來「是我們來晚了，不好意思！」

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卓榮泰說，選手在上一屆的比賽成績非常豐碩，得獎選手佔參賽選手86%，成績是是全部69個國家第4名，期許國手在今年比賽能好好發揮潛力與實力。

卓榮泰強調強調，政府不會只是扮演啦拉隊，會強化各種更重要的支援系統，也希望青年選手都能進到台灣產業，實質提升產業能力，因此他也會到千里眼千里眼精密部件公司參訪。

卓榮泰期許國手也能到產業奉獻一己之長，勞動部也會扮演結合產學的角色，包括技優保送跟甄選制度，讓很多優秀的技能人才，都能夠有更好的升學管道，結合技職跟產業連結。

當青年有舞台，國家就会有未來！卓榮泰說，青年的技能被看見，國家的產業就會突飛猛進，鼓勵國手走向國際被世界看見，今年9月國際技能競賽，勉勵國手學習總統突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，達到「走向國際，被世界看見」的目標。

卓榮泰會中舉例徐姓國手每天從早上8點到晚上9點都不離開他的機台，一直提升各項技能，以及施姓國手參加比賽爭取到保送大學，後來到日本參觀看到日本的選手，再燃到中國自我挑戰的機會，有實力、雄心再拼一次。

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