115學年度科技校院繁星放榜 1938考生上榜、錄取率59.8％

115學年度科技校院繁星放榜，錄取率59.8%。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今放榜。今年計有47所科技校院和2所大學，提供招生名額為2414名；參加今年科技繁星之技（綜）高學校計258校，報名人數合計為3242名，錄取人數為1938名，總體錄取率為59.8%。

根據技專校院招生委員會聯合會資料，今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3093名，志願數計2萬9782個，每人平均志願數為9.6個；經由「115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有1名之技（綜）高學校數比率達98.1%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74.6%以上；依據教育部核定之偏遠地區高級中等學校名單，參與科技繁星之偏遠地區技高學校計20校所推薦考生錄取率為60.0%。

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技專校院招生委員會聯合會指出，考生即起可至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊，不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，必須於明日中午12時前，以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加115學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加115學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月12日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。

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