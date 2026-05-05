弱勢家庭的沉重母親節 1919食物銀行溫馨撐起3300戶

物價持續上漲之際，一包愛心手路菜，為弱勢家庭的母親節餐桌添上一份溫暖。（圖由基督教救助協會提供）

母親節將至，許多家庭已開始籌劃聚餐與挑選禮物，但對經濟弱勢家庭而言，節日最深沉的願望，往往不是一頓豐盛的大餐或精美的禮物，而是卑微的三餐溫飽，以及有餘力負擔基本醫療所需；基督教救助協會今年攜手善心企業，為3300戶受助家庭準備「公益愛心手路菜」，也幫4078個預備彩妝保養禮包，讓弱勢孩子親手將暖暖心意獻給媽媽。

救助協會表示，今年3月起，受國際局勢變動與能源價格上揚影響，輸入性通膨再度升溫，根據主計總處預估，油價上漲的遞延效應將於第2季逐步顯現，核心CPI（消費者物價指數）恐逼近2％警戒線，今年第1季進口物價年增幅已達4.83％，創下38個月來最大漲幅；擔憂經濟局勢將衝擊更加弱勢的家庭，如協會去年報告，全台5917戶受助家庭平均月收入僅2萬5937元，支出卻達2萬6199元。

請繼續往下閱讀...

下週日將迎來母親節，對單親弱勢家庭而言，經濟壓力更為明顯，如47歲的婷華為越南籍新住民，嫁來台灣與丈夫育有1子1女，13年前丈夫不幸癌逝，只能獨撐家計，3年多前還因長期過勞，胃潰瘍吐血，還染上新冠肺炎，無法工作、生活一度斷炊，幸透過福星1919服務中心牧師黃靖翔，獲1919急難救助金與食物包，減輕壓力，如今也化為助人者。

屏東原住民單親媽媽秀蘭（化名）因家暴離婚後，獨力扶養6名子女，但前夫的贍養費時有時無，全家靠低收入戶補助維持，常三餐不繼，更慘的是，次子幼時罹患肝臟腫瘤，她須帶著孩子南北奔波治療，身心俱疲又經濟拮据，更無力負擔孩子課後照顧費，幸好有「汾陽1919陪讀班」（排中汾陽長老教會），孩子放學後有人陪讀，她也得以安心工作。

今年母親節前夕，救助協會攜手「娘家廚房」，為3300戶1919食物銀行的受助家庭準備「公益愛心手路菜」，將溫熱的餐食送進需要的角落，同時，「台灣萊雅」也為全台4078名1919陪讀班的孩子預備彩妝保養禮包，鼓勵孩子親手將這份心意獻給媽媽，傳遞最真摯的感謝。

救助協會發放「公益愛心手路菜」，為全台3300戶弱勢家庭送上節日溫暖。（圖由基督教救助協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法