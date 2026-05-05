獲選美國哲學學會數理科學院士 中研院長廖俊智學術成就獲肯定

中研院院長廖俊智近日獲美國哲學學會（APS）選為2026年數理科學新科院士，成為此屆少數獲選的國際學者。（中研院提供）

台灣之光！中研院院長廖俊智近日獲美國哲學學會（APS）選為2026年數理科學新科院士，成為此屆少數獲選的國際學者。APS每年僅從全球遴選至多10位數理科學院士，顯見此殊榮之代表性，獲選該會院士是對科學成就的高度肯定，也顯示成員對世界的智識貢獻、在科學哲學的獨創見解、對人類社會的積極影響力。廖俊智將出席今年11月於美國費城舉行之授證儀式，並依傳統於入會名冊上簽名，延續18世紀以來之學術傳承。

廖俊智在合成生物學領域享有盛名，為少數同時當選多個國際頂尖學術機構院士榮銜之台灣籍學者，包括中央研究院、美國國家科學院（NAS）、美國國家工程院（NAE）、歐洲分子生物學組織（EMBO）及世界科學院（TWAS）等，展現其研究成果在學術社群獲得高度肯定。他專精於代謝路徑的設計與演化，長期研究微生物與植物吸收二氧化碳及其他溫室氣體之機制，以回應全球氣候變遷挑戰。2016年起擔任中研院長，也積極推動人工智慧、能源科技與量子電腦等關鍵研究。

請繼續往下閱讀...

此次廖俊智獲選為第一類組數學與物理科學院士，該組涵蓋數學、物理、化學、天文、工程及資訊科學等領域。多位APS院士特別致函恭賀，包括英國皇家學會會長，也是諾貝爾獎得主Paul Nurse爵士，對他在AI對人類演化及科學發展的見解致表推崇。美國國家科學院院長Marcia McNutt，以及APS數理科學組委員會主席、美國哈佛大學化學與生物化學系教授Joanna Aizenberg也紛致函祝賀，稱此為國際學術界的至高榮譽。

APS由美國開國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin）於1743年推動成立，歷屆院士累計僅約5900人，成員皆為對人類文明具深遠影響的巨擘，包括提出演化論的達爾文、量子力學先驅愛因斯坦，以及放射性研究奠基者瑪里居禮等，還包含超過260位諾貝爾獎得主及14位美國總統，全球現任院士僅約千人。今年共選出42名新科院士，其中33位為美籍，僅9位為國際院士。獲選者包括去年諾貝爾經濟學獎得主Joel Mokyr、西北大學材料科學家John A. Rogers，以及Google首席研究員暨未來學家Ray Kurzweil等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法