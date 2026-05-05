萬人孝親洗腳引意見兩極 張麗善因「這件事」淚灑北港朝天宮

張麗善參加北港朝天宮迎媽祖時，和朝天宮董事長蔡咏鍀聊天時提及「媽祖是否出席」，經蔡咏鍀擲筊獲得聖杯應允，張麗善淚灑現場。（記者李文德攝）

雲林縣政府5月9日將在縣立田徑場舉辦「雲林人之夜暨萬人孝親洗腳活動」，不過洗腳活動已引起不少負面聲浪，今（5）日縣長張麗善參加北港朝天宮迎媽祖時，和北港朝天宮董事長蔡咏鍀聊天時提及「媽祖是否出席」，經蔡咏鍀擲筊獲得聖杯應允。張麗善淚灑當場，不斷道謝。她強調，會更有信心做下去。

縣府因應5月為感恩月，因此擇定9日舉辦「雲林人之夜暨萬人孝親洗腳活動」，不過活動一釋出後，就引起不少正反兩極意見。支持者表達「贊同」，為辛苦的父母親洗腳，弘揚孝道精神；反對者認為「情緒勒索」、「洗腳就等於孝順嗎？走不出封建思想」。

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另先前縣府舉辦的作文徵件比賽，更傳出得獎學生需要出席洗腳活動才能領獎學金，被外界質疑「動員」。縣府當時澄清，獎學金是民間團體認同活動理念提供，作為鼓勵性質，不克出席仍可獲得獎狀，絕無「動員」。此事也在網路上被討論，引起不少風波。

今逢北港朝天宮迎媽祖，張麗善受邀出席起駕儀式。據了解，起駕儀式前，張麗善等縣府團隊先問蔡咏鍀9日當天是否可以出席活動，但當天由於是農曆3月23日媽祖聖誕，可能無法出席。隨後張麗善也提到北港朝天宮「孝子釘」的故事，隨後蔡咏鍀向張麗善提議「願不願意請示媽祖出席萬人孝親洗腳活動」。

隨後一行人前往正殿，由蔡咏鍀擲筊詢問，竟獲得聖杯。讓張麗善感動地下跪向媽祖道謝，甚至更淚灑現場。

張麗善受訪時說，當然舉辦活動正、負面聲音一定會有，可能有人會躲在鍵盤後挑撥，但她內心堅定，萬人孝親洗腳主要是基於正面、良善用意舉辦，將內心善心、善念啟發出來，也感謝媽祖用行動向大眾表達希望社會能夠更祥和。

張再強調，只要是對的事情，就不用怕攻擊、負面評論，只要良善積極的事情，都會勇敢去做，現在有媽祖加持，就會更有信心做下去。

張麗善參加北港朝天宮迎媽祖時，和朝天宮董事長蔡咏鍀聊天時提及「媽祖是否出席」，經蔡咏鍀擲筊獲得聖杯應允，張麗善淚灑現場。（記者李文德攝）

張麗善看到媽祖聖杯，應允出席萬人孝親洗腳活動，下跪道謝，更淚灑現場。（記者李文德攝）

張麗善看到媽祖聖杯，應允出席萬人孝親洗腳活動，下跪道謝，更淚灑現場。（記者李文德攝）

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