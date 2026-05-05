鼠患不只衛生問題 消防粉專提醒：老鼠咬電線恐釀火災

消防粉專「消防神主牌」以消防專業的角度，提醒民眾請務必檢查電線，因為老鼠咬電線可能會導致電線走火。（讀者提供）

台北市近期陷入「安鼠之亂」，惹得市民怨聲四起，台北市長蔣萬安的城市治理能力也備受考驗。對此，消防粉專「消防神主牌」以專業角度提醒，民眾最近務必檢查家中的電線管路，因為老鼠咬電線可能會導致電線走火。

「消防神主牌」在臉書PO文貼出一張照片指出，有家開業超過20年的店在捷運中山站商圈的高樓層，第一次遇到分離式冷氣管線的保護管被老鼠咬斷，如果再多咬一點，「電線就下去了」，這張照片提醒了一件很多人還沒意識到的問題，一旦老鼠入侵住家或店裡，大家想到的是食物被咬、環境不衛生、抓老鼠滅鼠，很少人會想到「去檢查電線」，但老鼠咬電線這件事，在台灣其實非常普遍，只是很多人沒有發現，或是發現的時候已經出了問題。

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粉專指出，老鼠的牙齒需要持續磨耗，電線的絕緣外皮對他們來說是很好的磨牙材料。家裡或店裡只要有老鼠活動的痕跡，那些你看不到的地方，天花板夾層、牆壁裡、冷氣管線後面、電器的背面，都可能有電線已經被咬了你不知道，絕緣皮被咬破，裸露的銅線在潮濕的環境裡，或是和旁邊的導電材料接觸，就是短路的條件。短路產生電弧，電弧產生高溫，高溫點燃旁邊的可燃物，然後起火，這個過程可能是幾天，可能是幾個月，在你發現之前完全看不出來。

粉專續指，近期台北市的鼠患確實比以往更嚴重，不只是路邊，連高樓層的商業空間都開始出現，如果你家或店裡有以下任何一個跡象，今天就要去檢查電線，發現老鼠的排泄物或啃咬的痕跡。聽到牆壁或天花板裡有異常的聲音。電器突然不能用，或是某個區域突然跳電。聞到燒焦或異常的氣味。

粉專提醒，檢查的時候，先切斷電源，再去確認電線的狀態。看外皮有沒有破損、有沒有裸露的銅線、有沒有被啃咬的痕跡，發現有問題的電線，不要只用電氣膠帶纏一纏繼續用，那只是暫時遮蓋，不是真正的修復，請水電師傅來更換整條電線。

粉專直言，那條差點被咬斷的冷氣電線，這次是保護管擋住了，電線還沒有被咬到，下一次不一定這麼幸運，你家有沒有老鼠入侵的跡象？上次檢查電線是什麼時候？

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