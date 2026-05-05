龜田嬰兒米果重金屬鎘超標 177.6公斤邊境退運銷毀

日本出口「嬰兒米果」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括2批日本輸入、龜田製菓株式会社製造的嬰兒米果，分別為原味、野菜風味產品，因重金屬鎘超標，計177.6公斤在邊境退運或銷毀，另食藥署也針對輸入業者「完美通商股份有限公司」輸入的同產地、同號列品項調整邊境查驗措施為逐批查驗。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說明，今日計有2批由輸入業者「完美通商股份有限公司」報驗的日本嬰兒米果，檢出重金屬鎘介於每公斤0.045至0.074毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中限量為每公斤0.040毫克，案內品項需於邊境退運或銷毀。

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蔡佳芬指出，近半年日本輸入的嬰兒米果僅本次案內的2批不合格，食藥署針對「完美通商股份有限公司」調整邊境查驗措施為逐批查驗，另對該國同號列品項維持一般抽批查驗，另因過去曾有多批日本嬰兒米果出現重金屬檢驗不合格情況，日方已向我國承諾，會確保後續輸入品項符合我國食安規範。

此外，蔡佳芬表示，今日另有2批由輸入業者「萬基商行有限公司」報驗的泰國冷凍痲瘋柑葉，檢出殘留農藥可尼丁0.03ppm、畢達本0.04ppm、賜派芬0.32ppm、賽速安0.07ppm、克凡派0.13ppm、賽滅寧1.98ppm及菲克利0.02ppm。

蔡佳芬說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑可尼丁、賽速安、克凡派、賽滅寧、殺蟎劑賜派芬及殺菌劑菲克利皆以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值；殺蟎劑畢達本為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，因此案內2批泰國的冷凍痲瘋柑葉必須退運或銷毀，另食藥署針對「萬基商行有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

日本出口「嬰兒米果」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

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