議員吳旭智鼓吹竹縣府推動點數經濟 帶動福利升級

國民黨新竹縣議員吳旭智（圖右下立者）用最近很夯的手遊皮克敏，跟縣長楊文科（圖左上面對鏡頭坐者）說明點數經濟的重要。（記者黃美珠攝）

全民瘋手遊「皮克敏」，新竹縣議員吳旭智借鏡今年嘉義藝術節成功結合皮克敏帶動觀光，要求縣府也要把握點數經濟浪潮，結合中央健康幣、鼓勵運動等政策，讓新竹縣敬老愛心卡試辦點數經濟，鼓勵持卡人每天多走幾步路、就可獲得虛擬點數，憑點數到農會換農產品、就診折抵掛號費、或到超商換禮券等，讓鄉親越動越健康，實質福利也獲升級。

縣長楊文科肯定吳旭智的建議，讓人感到便利又有鼓勵作用，他會請數位發展處研究一下可行性。數位發展處長劉奕帆說，可在規劃中的AI縣民管家納入研議，可望增加縣民使用的誘因。

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吳旭智還說，今年的兒童節禮，新竹縣發放超商禮券，新竹市則是發出「壯壯卡」，2者的差異，就在明年縣府若要再發一次，相關單位就都要重新忙一次，但新竹市透過點數經濟，未來別說是發牛奶，所有針對孩童的福利未來都可透過這張卡來發放！

吳旭智說，新竹縣敬老愛心卡有多名議員爭取縣府加碼，他覺得只要善用中央補助、搭配中央的健康幣等鼓勵運動政策，其實不用多花縣款就能辦到。

他說，數發處正規劃中的AI縣民管家，目前看來只有福利查詢、AI問答以及主動通知的功能，跟點數經濟的關聯性不高，如果把敬老愛心卡當成平台，老人家多走幾步路就能換到虛擬點數，進而兌換農會農產品、折抵掛號費，甚至可以換到超商禮券，就可以讓政策變有趣，讓健康變獎勵，未來再擴大整合藝文、運動休閒等多面向，帶動新竹縣的點數經濟發展。

最近很夯的皮克敏手遊，讓新竹縣議員吳旭智興起縣府要加強推動點數經濟的念頭。（取自網路）

縣議員吳旭智建議縣府，可利用新竹縣敬老愛心卡為試驗，全面推動點數經濟。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員吳旭智要求縣長楊文科，全力推動AI的同時也納入發展點數經濟。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科覺得縣議員吳旭智建議，敬老愛卡結合中央政策和點數經濟，讓政策變有趣的想法很值得肯定。（記者黃美珠攝）

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