北市大量投藥滅鼠 野保團體憂養超級鼠王、釀猛禽爬蟲生態浩劫

野保團體和北市議員何孟樺（右2）一起舉行記者會呼籲北市府滅鼠應該回歸專業治理。（記者楊媛婷攝）

台北市鼠患嚴重，北市環保局在公共開放空間大量施放老鼠藥因應，野保團體和台北市議員何孟樺今（5日）聯合呼籲，鼠害防治應該要回歸專業，若濫用藥物最後只會導致猛禽、兩棲爬蟲的蛇類等大量死亡最後導致生態失衡，甚至最後鼠群產生抗藥性後，導致更嚴重的鼠患。

野保團體「為野生動物而走行動聯盟」、「台灣爬行類動物保育協會」、「台灣猛禽研究會」與何孟樺聯合舉行記者會，對於近期北市為處理鼠患大量投藥議題指出，投藥應該是最後手段，應先阻斷環境中的食物來源，更重要的是應先組成專家團隊調查鼠群數量和熱點，監測族群的變化。

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為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，北市府這次應對鼠患的策略，集中在末端撲殺，但忽略鼠類具有高度繁殖力與行為適應力，而目前台北市的垃圾清運、業者不當處理廚餘、遊蕩動物、野鴿餵食等問題若沒有處理，也會讓藥劑效果有限，甚至隨滅鼠藥進入食物鏈，會造成猛禽或寵物的二次中毒。

台灣猛禽研究會祕書長蔡岱樺表示，就該會2021年到2024年送驗的死亡猛禽中顯示有61%驗出有滅鼠藥物殘留，其中台北和基隆地區的鳳頭蒼鷹樣本檢出滅鼠藥的檢出率高達92%，檢出的個體中又有68件同時含有2種以上藥劑，最高甚至達5種，也就是所有的滅鼠藥都有，又加上鼠類繁殖快，但猛禽繁殖較慢，最後生態體系會走向崩壞。

爬行類動物保育協會則表示，大量投藥不僅猛禽會被影響，蛇類也恐怕被消滅，又因為老鼠對藥物產生抗藥性，最後恐怕又造成另一波鼠患，呼籲北市府若要防治，應聽取生態學界的意見。

中研院國際生物多樣性博士學程的博士候選人劉鎮則表示，國際防治鼠患多採取綜合病媒管理，應在鼠害發生前就預防，包含應長期監測鼠類族群變化和室內外分布，也要強化環境管理衛生，並依照環境選擇不同的陷阱，若要投藥應該要放置在餌劑盒內。

何孟樺則表示，市府雖強調老鼠藥有放苦味劑，但卻仍不面對大量投藥恐怕造成的生態問題，也應正視廚餘廢油等流到水溝衍生老鼠食物來源增加等問題，應輔導店家裝設油水分離設施，垃圾桶目前也都是無蓋設計，可考慮加蓋。

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