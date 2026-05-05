教育部送30位中小學教師赴星馬增能，跨文化觀課深化全球視野。（圖由教育部提供）

為強化中小學國際教育量能、培育具全球視野的教師人才，教育部推動「中小學國際教育中程發展計畫」，委託國立暨南國際大學辦理教師海外培力專案，遴選30位中小學教師近日前往新加坡與馬來西亞，進行為期9天的入班交流與教學觀摩，藉由跨文化觀課與多元課程共備，深化教師全球視野，再將國際教育理念實質導入我國的課堂。

教育部國教署組長孫旻儀說明，計畫以「入校入班」為核心，強調實地觀課與教學互動，讓教師直接參與國際教育現場，培養跨文化敏察力與教學應用能力，行前並安排2天實體培訓課程，內容涵蓋新加坡與馬來西亞的歷史文化、教育制度與多元文化教育理念，並透過與新加坡教師線上對談，掌握當地教學實務情況，協助教師在出訪前建立完整認知。

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此外，參與教師透過分組共備與課程討論，從不同學習階段學生需求出發，發展多元國際教育教案。孫旻儀指出，此次交流特別聚焦新加坡在「永續城市」、「科技創新」與「前瞻教育」等領域的發展經驗，並安排參訪多元教育體系學校，包括美式教育體系、日本海外學校、新興國際學校，以及馬來西亞實驗型獨立中學，從不同制度與文化脈絡中汲取教學靈感。

孫旻儀強調，教師返國後將辦理成果分享工作坊，將觀摩經驗轉化為具體課程設計與教學策略，並透過教師社群擴散成果，讓更多學校與學生受益，促進國際教育在地化發展。

孫旻儀也指出，國際教育已是培育未來人才的重要關鍵，教育部將持續以「精進國際教育人才培力」、「推展國際教育課程」、「促進國際交流合作」及「強化支持機制」四大策略為主軸，全面提升學校國際化能力，打造更具全球競爭力的學習環境。

教育部送30位中小學教師赴星馬增能，跨文化觀課深化全球視野。（圖由教育部提供）

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