Podcast不只用聽的！桃園推「小桃家幸福+」實體座談 報名開跑

作家陳夏民（左）、諮商心理師黃之盈（右） 錄製「小桃家幸福+」Podcast對談。（圖由桃市圖提供）

教育部攜手桃園市政府教育局、家庭教育中心及桃園市立圖書館推出「小桃家幸福+Podcast（播客）實體座談會」，深化家庭教育推動並打造更具互動性的學習場域，將原本以收聽為主的Podcast節目延伸至實體對話現場，邀請心理專業工作者與作家面對面交流，陪伴民眾在親密關係、親子教養與生活平衡中找到更具體可行的方法。

桃園市立圖書館施照輝館長表示，Podcast雖具便利性與彈性，但多為單向接收，此次透過實體座談設計，讓聽眾從「收聽者」轉為「參與者」，不僅能即時提問與互動，更能將抽象概念轉化為日常可實踐的溝通方式與情緒調適策略，進一步提升學習深度與實用性。

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此系列活動將於桃園市立圖書館總館微光廳舉行，共規劃4場主題座談，每場預計開放190名民眾參與，內容涵蓋親密關係、社會情緒學習（SEL）、親職教養及生活平衡等面向，透過跨領域專業視角，引導民眾面對人生不同階段的重要課題，即日起於桃市圖官網開放報名。

首場5月24日「聊親密談關係」，由作家劉中薇主持，攜手臨床心理師曾心怡，帶領民眾理解關係中的情緒與溝通；5月31日「社會情緒家庭共學」，由許芳綺、李依親2位臨床心理師對談，聚焦SEL教育於家庭中的實踐；6月13日「小志的親職圖鑑」，由陳志恆、陳品皓分享青少年心理與親子互動策略；壓軸6月14日「好好生活」，由黃之盈、陳夏民從心理與書寫出發，引導民眾重新思考生活節奏與自我關係，座談時間均為下午2點。

活動現場除安排Live Podcast錄製、互動提問及有獎徵答，全程參與者可獲限量Podcast主題小燈箱。

作家劉中薇（左）、臨床心理師曾心怡（右）。（圖由桃市圖提供）

臨床心理師許芳綺（左）、李依親（右）。（圖由桃市圖提供）

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