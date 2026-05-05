豐原中華郵政商旅大樓啟用一延再延 陳清龍緊盯

中華郵政在台中市豐原火車站站興建的複合式商旅大樓已完工，卻遲未啟用。（記者歐素美攝）

中華郵政在台鐵台中市豐原車站站前投入11億元，興建地上12層、地下4層的複合式商旅大樓，6年前開工，目前主體建築已完工，原定開幕時間卻一延再延，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，中華郵政公司董事長王國材表示預計明年第一季開幕，他將持續追蹤進度，強調「豐原的發展不能再等」。

陳清龍表示，中華郵政複合式商旅大樓，地上12層、地下4層，設有141間客房、181個停車位，2020年開工，原訂2023年落成開幕，原展延至今年6月預訂完工啟用，不料又跳票。

請繼續往下閱讀...

陳清龍昨在立法院質詢中華郵政董事長王國材，6月啟用確定跳票嗎？落成啟用有碰到什麼困難嗎？究竟到何時才可以取得使用執照、何時可以開幕？王國材回覆表示，要等到明年的第一季才開幕，因尚未取得使用執照，中華郵政公司預計2027年下半年申請旅館業登記並委外營運。

陳清龍表示，中華郵政複合式商旅大樓對豐原的觀光、旅遊、生活等發展具有指標帶動的效益，180個停車位更是水岸花都葫蘆墩圳二期掀蓋的停車配套方案，完工啟用日期卻一延再延，他將持續追蹤本案進度，因為豐原的發展再也不能等。

中華郵政複合式商旅大樓以玻璃帷幕及石材交錯設計，營造明亮、簡約的現代化風格，總樓地板面積約7500坪，設郵局、婚宴教堂、多功能會議廳、宴會廳、中西餐廳、141間客房及無邊際泳池等，提供便捷的郵政服務及舒適且多元的住宿、餐飲服務，滿足商務旅行及親子旅遊需求； 多位豐原人表示，豐原很需要星級飯店帶動地方觀光和山城旅遊，這棟複合式商旅就在豐原火車站旁，開幕應有助地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法