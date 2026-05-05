嘉義新港古厝百合綻放 成療癒打卡秘境

造型可愛的郵筒和百合同框畫面超卡哇伊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港鄉板頭村下彎子內隱藏著1個超迷人小角落「古厝花園」，每到鐵炮百合盛開，就悄悄變成打卡熱點，一小片百合花海搭配古厝氛圍，怎麼拍都很有味道。這裡也是交趾陶與剪黏的故鄉，造型可愛的郵筒和百合同框畫面超卡哇伊。目前鐵炮百合爆開中，吸引不少人造訪這個被譽為「小而美」療癒秘境，並順道徜徉在板頭村巷弄、鐵橋大壁畫與用500多萬片馬賽克磁磚打造的海賊庄休閒農場。

黃姓攝影人指出，新港古厝百合並不是觀光農場，也沒有規模驚人的花海，卻比任何地方都更讓人願意停下腳步。白色百合花靜靜盛開在古厝庭院一隅，白花與紅磚圍牆交錯出一種難以言喻的美，讓人覺得「簡單」就是最動人的風景。尤其數百株鐵炮百合綻放時，白色百合花叢中點綴著紅色的日日春，紅白相映，是攝影愛好者最推崇的色彩層次。

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事實上，古厝百合還有段兄妹情的感人故事，早年古彎子內庄因為北港溪改道居民被迫往南、北遷徙，分成新港鄉板頭村下灣仔內與雲林縣北港鎮頂彎子內，嫁到下灣仔內的古厝屋主蘇蔡阿嬤，10多年前從住在頂彎子內的哥哥家挖了2棵百合回來種在自家庭院，漸漸生成整片純白花海，阿嬤從每年盛開挺立的百合花海來感念已仙逝的胞兄。

嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

白色百合花叢中點綴著紅色的日日春很有層次感。（記者蔡宗勳攝）

嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

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