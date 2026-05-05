為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義新港古厝百合綻放 成療癒打卡秘境

    2026/05/05 11:46 記者蔡宗勳／嘉義報導
    造型可愛的郵筒和百合同框畫面超卡哇伊。（記者蔡宗勳攝）

    造型可愛的郵筒和百合同框畫面超卡哇伊。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港鄉板頭村下彎子內隱藏著1個超迷人小角落「古厝花園」，每到鐵炮百合盛開，就悄悄變成打卡熱點，一小片百合花海搭配古厝氛圍，怎麼拍都很有味道。這裡也是交趾陶與剪黏的故鄉，造型可愛的郵筒和百合同框畫面超卡哇伊。目前鐵炮百合爆開中，吸引不少人造訪這個被譽為「小而美」療癒秘境，並順道徜徉在板頭村巷弄、鐵橋大壁畫與用500多萬片馬賽克磁磚打造的海賊庄休閒農場。

    黃姓攝影人指出，新港古厝百合並不是觀光農場，也沒有規模驚人的花海，卻比任何地方都更讓人願意停下腳步。白色百合花靜靜盛開在古厝庭院一隅，白花與紅磚圍牆交錯出一種難以言喻的美，讓人覺得「簡單」就是最動人的風景。尤其數百株鐵炮百合綻放時，白色百合花叢中點綴著紅色的日日春，紅白相映，是攝影愛好者最推崇的色彩層次。

    事實上，古厝百合還有段兄妹情的感人故事，早年古彎子內庄因為北港溪改道居民被迫往南、北遷徙，分成新港鄉板頭村下灣仔內與雲林縣北港鎮頂彎子內，嫁到下灣仔內的古厝屋主蘇蔡阿嬤，10多年前從住在頂彎子內的哥哥家挖了2棵百合回來種在自家庭院，漸漸生成整片純白花海，阿嬤從每年盛開挺立的百合花海來感念已仙逝的胞兄。

    嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

    白色百合花叢中點綴著紅色的日日春很有層次感。（記者蔡宗勳攝）

    白色百合花叢中點綴著紅色的日日春很有層次感。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義古厝百合綻放，被譽為「小而美」療癒秘境。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播