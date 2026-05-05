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    首頁 > 生活

    等了10幾年！大安港媽祖園區雕像將完工 年底海線觀光季見

    2026/05/05 11:30 記者張軒哲／台中報導
    大安港媽祖雕像預計今年第3季完工。（記者張軒哲攝）

    大安港媽祖雕像預計今年第3季完工。（記者張軒哲攝）

    時序入夏，濱海觀光季節來臨，台中市大安港媽祖文化園區歷經十餘年開發迎來關鍵進展。台中市府風管所今日指出，大安港媽祖園區景觀工程與媽祖雕像預計今年第3季完工，為年底登場的海線觀光季做足準備。

    市議員施志昌今（5）日邀集相關單位，針對「大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘，工程獲編1000萬元經費，將針對園區後方最後一塊裸地進行景觀整建，預計今年9月底前完工，與預計第3季完工的媽祖雕像相輔相成。

    施志昌表示，大安媽祖園區從胡志強市長、林佳龍市長一直到現任盧秀燕市長，歷經十幾年終於進入收尾階段，千萬的景觀工程是園區的「最後一塊拼圖」，將徹底改善後方裸地問題，希望未來配合媽祖雕像落成，能吸引香客在前往大甲參拜之餘，也來到大安濱海園區遊憩，呼籲市府要積極找尋專業的經營團隊進行招商。

    大安區龜殼里長洪正義表示，濱海植物的種植應兼顧多樣性，除了灌木外，建議可增種如「苦苓」等，以豐富視覺層次與生態多樣性。

    台中市風管所所長林政勳指出，景觀工程規劃重點包含防風林、活動廣場及人行步道。廣場平日可供「活動市集」使用，未來也能支援建築物及雕像的維修工程需求，已於4月底完成發包，預計5月10日開工。待景觀完工及雕像落成後，市府將舉辦盛大的「海線觀光季」，向全國遊客推廣這座海線觀光新地標。

    市議員施志昌（右）邀集相關單位，針對「大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。（記者張軒哲攝）

    市議員施志昌（右）邀集相關單位，針對「大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。（記者張軒哲攝）

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