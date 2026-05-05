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    首頁 > 生活

    北市開放60社區申請免費節能輔導 省電還可抽獎總獎金400萬

    2026/05/05 11:39 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議，共60個名額，額滿為止。環保局表示，萬華區「富都新紳管理委員會」經輔導並更新燈具等措施後，每月節省電費約6000元、節電約1500度。此外，社區公共設施用電若標示為「表燈非營業」，還可參加總獎金400萬元的「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動。

    環保局表示，節能輔導服務由具能源管理專業的專家學者到場訪視，針對社區公共設施如空調、照明、電梯、抽排風設備及契約容量等項目進行診斷，並依社區條件提出改善建議，協助社區逐步建立更有效率的用電管理方式，累積可觀節電效益，對降低社區公共電費及推動永續生活均有實質感受。

    環保局說明，以萬華區「富都新紳管理委員會」為例，輔導團專家經現場勘查後，針對社區公設照明提出具體改善建議，包括停車場燈具減盞使用、部分雙管燈具視需求調整為單管，以及每層樓住戶走道非必要照明減盞等措施。後續該社區經完成80盞燈具汰換更新、導入感應式燈具並調整公共燈具開啟時段等措施，每月節省電費逾6000元、節電約1500度，約可減少碳排放0.71噸，大幅降低公共用電負擔，提升生活品質。

    環保局進一步說明，若公寓大樓或社區公共設施用電屬於「表燈非營業用」，且115年度用電量較去年同期減少3%以上，即可至「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」活動網站，報名登錄參加抽獎，上、下半年各抽出5000元150名、1萬元30名、3萬元15名及10萬元5名等，共計400個獎額，總獎金達400萬元。

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今年「節能輔導團」即日起受理社區申請節能輔導服務，由專業團隊深入社區提供免費節能健檢與改善建議。（台北市環保局提供）

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