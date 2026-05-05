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    首頁 > 生活

    步行也納入計算！基北北桃減碳存摺 月走20萬步有望拿回饋

    2026/05/05 11:18 記者董冠怡／台北報導
    基北北桃「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算。（圖由悠遊卡公司提供）

    基北北桃「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算。（圖由悠遊卡公司提供）

    基北北桃「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算，悠遊卡公司表示，5月起至12月31日完成活動登錄、手機「健康」資料授權「悠遊付」APP存取，並累積步行減碳達15公斤，即可兌換「台灣省城隍廟昇福平安金100元」儲值金。另，5月再加碼推出步行減碳抽獎，頭獎為價值超過3萬元的13吋蘋果筆電。

    悠遊卡公司說明操作方式，於「悠遊付」APP首頁點擊「我的減碳存摺」，完成減碳活動登錄，在步行減碳頁面完成手機裝置授權，即可開始記錄步行減碳，當月累計達15公斤者，可於次月6日起，至活動平台兌換台灣省城隍廟昇福平安金100元（悠遊付儲值金形式），每月限量1000個名額。

    活動依據環境部「淨零綠生活行動指引2024年版」所公告的燃油小客車碳排放係數，將民眾以步行取代開車所減少的行駛距離進行估算，當月累計步行減碳量達15公斤以上，即符兌換資格，大約相當於每月步行20萬步以上。

    悠遊卡公司補充，5月另推出「全民一起走減碳20KG挑戰」加碼抽獎，5月31日（含）前登錄「我的減碳存摺」活動，於基北北桃都會通範圍內，搭乘大眾運輸累積減碳量達20公斤，同時完成步行減碳活動授權，即可獲得抽獎資格，獎項包括筆電、三星手機等，計有42份萬元大獎。

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