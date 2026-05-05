北港人小過年！國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」炸轎、犁炮超震撼

犁炮手將鞭炮劃過燒得火紅的鐵犁，看準角度丟入轎班隊伍中，劈哩啪啦聲音如雷貫耳，畫面超震撼。（記者李文德攝）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今（5）日起登場，為期2天的「南、北」遶境活動，一早朝天宮前擠滿遊客、攝影好手、信徒，隨著神轎出廟後，炸轎、犁炮輪番上陣，鞭炮、煙火聲不絕於耳，響徹雲霄，為年度宗教盛事揭開序幕。

北港朝天宮固定農曆3月19、20日舉行媽祖南北巡遶境，南巡至新港南港村、北巡碧水寺，除了祖媽至六媽神轎，還有開路鼓、哨角團、執事牌等轎前陣頭，每年吸引數萬信眾參與，此外當地家家戶戶都會設宴請客歡慶，因此被譽為「北港小過年」，熱鬧非凡。

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今早北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人上香祈福，隨後起馬炮點燃，宣告兩天的遶境活動正式開始。隨著駕前陣頭逐個出發，廟埕前一串串鞭炮，由犁炮手將其劃過燒得火紅的鐵犁，看準角度丟入轎班隊伍中，劈哩啪啦聲音如雷貫耳，甚至數十串鞭炮放在轎底一次引炸，便是大家所知的「犁炮」與「炸轎」。

炮聲後馬陣吹、北港集雅軒、老塗獅等陣頭當先鋒，隨後聖振聲開路鼓、哨角震威團等緊接著出廟，在千里眼、順風耳將軍邁開步伐後，祖媽至六媽鑾轎紛紛出廟，展開遶境賜福，一字排開綿延數公里長的隊伍，令人震撼。

蔡咏鍀表示，除了兩天南北巡遶境外，5天的真人藝閣遊行5至9日盛大展開，今年共59輛藝閣車報名，歡迎全國鄉親一起來感受北港鎮的宗教文化魅力。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，北港朝天宮迎媽祖最具看點就是百年藝陣、吃炮、藝閣，其流傳百年的藝陣文化更是精髓之處， 如莊儀團、神童團等堪稱全台第一陣，極具傳承意義，藝閣更是長久以來由真人扮仙，都是其他地方少見的傳統廟會習俗。

犁炮手將鞭炮劃過燒得火紅的鐵犁，看準角度丟入轎班隊伍中，劈哩啪啦聲音如雷貫耳，畫面超震撼。（記者李文德攝）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」， 5月5、6日登場，熱鬧非凡。（記者李文德攝）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」， 5月5、6日登場，熱鬧非凡。（記者李文德攝）

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