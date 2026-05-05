三仙台八拱橋昨起封閉修護 機具未到老人會今仍能登橋喊賺到

因機具尚未抵達，遊客在此空窗期仍能上橋遊玩。（民眾提供）

因爲年代老舊加上海邊侵蝕嚴重，台東知名景點三仙台跨海八拱橋從昨天開始封閉450天，進行補強及修護工程，但機具尚未運到，因此東管處認為登橋未有危險，今天一群來自外縣市的老人會成員依然能登橋遊覽，直喊「賺到」。

東海岸國家風景管理處副處長王聖銘表示，因為要保證八拱橋的安全性，這次斥資6千8百萬補強和維修，工程進行450天，八拱橋將封閉禁止遊客攀爬。只是封橋是因擔心施工恐造成危險，如今施工機具仍未完全調齊、尚未開工，東管處也不掃興，來自外地的上百位成員才能順利登橋、到處遊覽。讓一眾老人們大喊「還以為只能在海邊逛逛就上遊覽車，這下賺到了」。

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由於封閉的是橋樑本體和附近一小塊區域，其他地方都還是開放，民眾一樣能進入礫石灘拍照賞景，當地部落居民習慣在潮間帶採集海菜，這次的工程都在橋面上，所以不會影響，另外完工後的八拱橋將會重新粉刷噴漆，東管處表示，屆時以什麼樣的顏色與大家見面，請大家拭目以待。

這座三仙台八拱橋1987年完工之後，就成了台東最知名的景點，特殊造型的八拱橋橫跨過海上，一直是攝影者的最愛，只是以往就曾因地震檢修耗時長久，讓許多遊客掃興而歸，而「台東最近離島」三仙台嶼，除了有不少自然景觀與生物，其中海蛇繁多，也是探查潮間帶生物好去處，但要能再登島只能看明年施工狀況。

附近區域在施工期仍開放，供民眾觀看海景。（民眾提供）

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