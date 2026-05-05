教育就是外交！台灣培育史瓦帝尼王子 人才鏈接邦誼未來

2025年6月，史瓦帝尼王子常謙于（中）完成成大博士學位，父親史瓦帝尼親王Prince Mphiwa Dlamini（右）在大使蒙西比（左2）陪同下出席畢業典禮。（成大提供）

台灣與非洲邦交國史瓦帝尼王國長年維持58年穩固友誼，除了官方互動，在教育與人才培育上的深度交流，亦被視為外交關係的重要基石。透過高等教育合作，台灣不僅協助友邦培養專業人才，也讓雙邊情誼在年輕世代中持續深化。

2025年6月，國立成功大學舉行畢業典禮，其中一位備受矚目的畢業生，正是來自史瓦帝尼王室的王子—常謙于（Sewele Mphumelelo Dlamini）。他早在2019年即完成自然災害減災及管理國際碩士學位學程，再取得水利及海洋工程學系博士學位，也象徵台史教育合作成果的具體展現。

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畢業典禮當天，王子父親、史瓦帝尼親王Prince Mphiwa Dlamini（姆菲瓦·德拉米尼），在大使陪同下專程來台見證重要時刻，不僅為家族榮耀增添光彩，也凸顯對台灣教育體系的高度肯定。

事實上，台灣校園早已多次迎來史瓦帝尼王室成員。2018年，實踐大學畢業典禮中，同樣有史瓦帝尼王子班柯希（Benkhosi Dlamini）順利完成學業，成為焦點人物。2020年班柯希順利取得碩士學位畢業。

從王室成員親自來台求學，到重要典禮高層互訪，台灣與史瓦帝尼的情誼早已不僅止於外交層面，更在教育、文化與人才交流中持續深化。這些在台培育的菁英，未來回到母國後，無疑也將成為推動雙邊合作的重要橋梁，為兩國關係注入長遠而穩固的動能。

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