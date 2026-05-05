新北逾1.2萬學生童軍 今年首推雙語教材

新北市教育局舉辦雙語童軍教材新書發表會。（記者賴筱桐攝）

童軍教育邁向國際！新北市推出全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，今（5）日舉辦新書發表會，希望讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，自然運用英語學習童軍知識，透過教材創新、師資支持與國際交流，展現自信與行動力。

教育局長張明文表示，新北市2015年率先達成「校校有童軍」目標，目前全市有超過1萬2000名學生參與童軍活動。童軍教育的核心在於「做中學」，孩子透過團隊合作、戶外探索與服務實踐，培養負責感、合作力與解決問題能力。此次推出雙語教材，除了提升學生英語應用能力，更希望孩子用英語表達童軍精神，理解多元文化。

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「新北市童軍教育雙語教材」由光華國小校長洪中明率領編輯團隊開發，洪中明指出，這本教材不只是教科書，也是實用的教學工具書，整合童軍專業術語與英語表達，搭配中英對照、情境教學、小組任務及多元教學策略，協助教師自然將雙語融入童軍課程，實踐「做中學、玩中學」的學習精神。

發表會現場由學生示範教材應用，透過英語指令完成團隊任務與互動遊戲，展現童軍教育結合雙語學習的趣味與成效。重慶國中8年級童軍黎乙霏說，她預計參加明年在波蘭舉行的世界大露營，透過雙語教材，有助於認識其他國家的童軍，未來雙方交流時，彼此有更深入的話題；參加童軍最大的收穫是認識一群很棒的夥伴，遇到困難時都能迎刃而解。

教育局表示，新北市透過系統化教材與多元活動深化童軍教育，近年陸續推出《童軍補充教材》、《童軍3節課影片》、《童軍手冊》、《童軍18堂課》及《稚齡童軍團集會寶典》等，此次發布的「童軍教育雙語教材」電子版也將上架「新北市社會教育資源網」。

新北市推出全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，自然運用英語學習童軍知識。（記者賴筱桐攝）

新北市推動「校校有童軍」，目前全市已有1.2萬名學生參與童軍活動。（記者賴筱桐攝）

新北市推出雙語童軍教材，有中英文對照和情境教學，讓學生自然學習英語應用。（記者賴筱桐攝）

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