倒數一週！2026竹市端午龍舟競賽12日報名截止 最高獎金10萬元

2026竹市端午龍舟競賽12日報名截止，最高獎金10萬元！（市府提供）

年度熱血運動盛事「2026新竹市端午節龍舟競賽」進入報名最後倒數階段，將於12日截止。每隊只要完賽即可獲得4000元獎勵金，各組冠軍更有機會角逐最高10萬元獎金。「百隊同場競航」的震撼盛況將於6月19日至21日在南寮舊漁港登場，新竹市政府誠摯邀請全台運動社團及熱血好手，共同參與這場速度與力量的頂尖對決。

市長高虹安表示，新竹市端午龍舟競賽已成為竹竹苗地區重要的體育觀光活動，每年吸引眾多隊伍及民眾熱情參與。今年除擴大賽事規模、由2日延長為3日外，也持續優化競賽條件，導入IDBF認證碳纖維槳並更新救生裝備，全面提升競技品質與安全性。

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她指出，去年參賽隊伍數突破90隊，今年持續朝「百隊競航」目標邁進，期盼透過完善賽事規劃與制度設計，吸引更多不同背景隊伍參與，讓龍舟競賽成為市民共同參與的重要舞台。

城市行銷處長林昱志表示，本屆賽事共分為五大組別，包括「社會團體組」、「機關學校組」、「青年暨大專院校組」、「國際友人及社區團體組」及「女子組」，總獎金達140萬元，最高獎金為10萬元。同時市府亦設有完賽獎勵機制，凡順利完賽且無違規隊伍，每隊可獲4000元獎勵金。誠摯邀請全台各界好手齊聚南寮，在波光粼粼的漁港中熱血競渡，共同寫下榮耀篇章。

城銷處補充，為協助隊伍提前備戰，6月6日至16日開放實舟練習時段，完成報名並繳交保證金後，即可透過線上系統預約練習，以強化團隊默契與比賽節奏。

【2026新竹市端午節龍舟競賽資訊】

地點：新竹市南寮舊漁港（南寮街214號）

比賽時間：

預賽：6月19日（五）、20日（六）

決賽：6月21日（日）

報名期間（線上報名）：即日起至5月12日（二）

報名網址：https://reurl.cc/8eNmod

【賽前練習資訊】：

預約練習期間（線上預約）：即日起至5月12日（二）

練習時間：6月6日（六）至6月16日（二），每日08:30-18:30

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