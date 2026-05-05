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    首頁 > 生活

    高雄光電智慧建築標章認證開跑 總獎金40萬

    2026/05/05 11:07 記者葛祐豪／高雄報導
    大樹區行政中心屋頂的太陽光電。（工務局提供）

    大樹區行政中心屋頂的太陽光電。（工務局提供）

    為鼓勵公私有建築物活化閒置空間，結合太陽光電設施與智慧建築設計，高市府今年度「光電智慧建築標章認證」，即日起開放申請至7月15日止，總獎勵金額達40萬元。

    高雄市工務局建管處今（5）日指出，隨著淨零排放成為國內外重要趨勢，高雄市近年持續善用充足日照條件，推動太陽光電設置與多元應用，結合「創能、節能、儲能」政策，促進建築綠能轉型，透過光電智慧建築標章認證機制，鼓勵將太陽光電設施融入建築結構設計，朝向永續與能源轉型城市目標邁進。

    工務局長楊欽富表示，去年榮獲金獎的高雄市大樹區行政中心即為具代表性的案例之一，該案利用屋頂閒置空間設置太陽光電設施，年發電量約88.35萬度電，相當於供應約243戶家庭用電需求，不僅發揮良好隔熱效果、有效降低室內溫度，進一步減少風扇及冷氣等用電支出，也可將發電躉售台電，創造長達20年穩定綠色收益來源。

    工務局強調，光電智慧建築標章依評等分為金、銀、銅3級，獲獎案件可分別獲得3萬元、2萬元及1萬元獎勵金，獲選案例也將公開表揚，並公告於高雄市政府工務局網站。

    有意申請「光電智慧建築標章認證」的民眾或單位，可洽高雄市工務局建管處太陽光電窗口，電話（07）336-8333分機2134；相關申請資訊，也可至建築管理處網站「高雄之光 宜居之城」專區查詢。

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