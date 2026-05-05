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    首頁 > 生活

    多看一眼改寫命運！ 北市動物之家「獨眼貓」練就討摸神功 等待新劇本

    2026/05/05 10:55 記者孫唯容／台北報導
    獨眼貓咪「大軍」康復後的牠適應良好，目前在貓舍中活動自如，還練就一身「討摸神功」。（北市動保處提供）

    獨眼貓咪「大軍」康復後的牠適應良好，目前在貓舍中活動自如，還練就一身「討摸神功」。（北市動保處提供）

    每一隻動物未必都有高潮迭起的故事，卻都需要改寫命運。台北市動物之家截至今年3月為止，已收容314隻貓咪，其中動物保護處特別推薦一隻名字靈感來自周星馳電影—《賭俠》裡面的獨眼角色：獨眼貓咪「大軍」，牠或許不是鎂光燈下的主角，卻像電影裡讓人會心一笑的配角—雖然不完美，卻總在不經意間讓人記住。

    動保處說，虎斑貓「大軍」在114年6月誤闖士林區民宅前院後被通報入所，經獸醫師診斷為青光眼且已失明，為了大軍的生活動物福祉，減緩青光眼高眼壓之不適，經獸醫師評估身體狀況後進行摘除手術。康復後的牠適應良好，目前在貓舍中活動自如，還練就一身「討摸神功」，見人就親、見手就蹭，堪稱收容所裡的「人氣潛力股」。

    動保處表示，有別於一般對特殊外觀動物的刻板印象，「大軍」也用行動證明，少一隻眼，不少一份可愛；不是完美設定，也能成為生活中的最佳搭檔，就像周星馳電影裡那些讓人印象深刻的角色，牠或許不走主角光環路線，但絕對有讓人「越看越喜歡」的魅力。

    動保處強調，獨眼貓咪與一般貓咪的飼養方式無異，關鍵皆在於正確觀念與穩定的照顧環境，包括定期健康檢查、均衡營養及固定的陪伴時間等，皆可讓動物維持良好的生活品質；另外，於臺北市動物之家認養犬貓皆享有10項「臺北市幸福犬貓認養福利」，認養7歲以上或收容1年以上犬貓更可額外獲得兩年1次健康檢查、終身多價疫苗與每年心絲蟲預防藥等加碼福利。

    動保處也邀請民眾，走進位於內湖區安美街191號的臺北市動物之家，或許你原本只是來看看，卻會像電影情節一樣，意外遇見命中註定的牠，為彼此的人生寫下全新劇本。更多活動資訊及待認養動物的最新動態，請至動保處官網台北市動物之家臉書粉絲專頁查詢。

    動保處說，虎斑貓「大軍」在114年6月誤闖士林區民宅前院後被通報入所，經獸醫師診斷為青光眼且已失明。（北市動保處提供）

    動保處說，虎斑貓「大軍」在114年6月誤闖士林區民宅前院後被通報入所，經獸醫師診斷為青光眼且已失明。（北市動保處提供）

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