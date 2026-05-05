母親節前大談公廁經驗 「媽媽市長」盧秀燕最怕這事

台中市長盧秀燕說，身為「媽媽市長」要問候全體市民「媽媽節快樂」。（記者黃旭磊攝）

再過5天就是母親節，台中市長盧秀燕說，身為「媽媽市長」要問候全體市民「媽媽節快樂」，而經環保局長吳盛忠專案報告公廁後，盧秀燕大談公廁經驗，認為垃圾桶衛生紙都滿出來了「非常髒」，也特別嘉獎民政局長吳世瑋，說他會突檢區公所廁所，讓區長壓力不小。

盧秀燕今天（5日）主持市政會議，由環保局長吳盛忠進行台中「陽光公廁」大進擊，改善469座老舊公廁現況成果，吳盛忠在報告中，特別提到盧秀燕擔任立委期間，曾質詢前環保署長李應元，稱「公廁衛生紙要丟進馬桶」，盧秀燕打開話匣子暢談公廁經驗。

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盧秀燕特別嘉獎民政局長吳世瑋，說吳會跑進區公所廁所，「把照片po在群組」讓區長壓力不小，要求各局處公廁毀壞修繕不能超過3天，有時廁所燈泡壞了、門壞了，半個月都沒人修理。

盧秀燕表示，公廁一定要保持乾燥，潮濕會滋生細菌，乾燥才能衛生，「有時候廁所衛生紙都滿出來了，非常髒」，歐美國家不會看到擦過的衛生紙，丟的到處都是，「用過的衛生紙多髒啊」，氣味難聞傳播細菌，上廁所大家感受都不好。

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