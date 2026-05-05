台中高鐵陸橋開放機車雙向通行 欄杆太低引安全疑慮

機車族5月1日起可通行烏日高鐵陸橋連接台74線與高鐵站區，但有議員擔心欄杆太低有安全之虞。（市府提供）

台中市交通局從5月1日起雙向開放機車通行連接台74線與三鐵共構站區的「高鐵陸橋」，試辦3個月，不過，因為橫跨學田路，陸橋高達2、3層樓，但機車道欄杆過低引質疑，民眾希望將欄杆抬高，保障機車族安全；建設局長陳大田表示，會先研擬，若未來確定正式實施後就會推動。

為改善烏日地區機車族往返高鐵台中站區的交通動線，台中市政府交通局5月1日起，針對連接台74線與三鐵共構站區的重要交通節點「高鐵陸橋」，試辦3個月雙向全面開放機車通行；交通局表示，新措施上路後，預期能有效分流既有車流，平均可縮短約8.5分鐘通行時間。

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不過，過去由於高鐵陸橋橫跨學田路，高度相當高，市議員吳瓊華今天在市議會表示，高鐵陸橋曾有重型機車族不明原因掉落，因此希望能將欄杆拉高，如同有些道路有隔音牆，隔音又有保護的作用，來保護機車族的安全。

陳大田表示，會進行研擬，因為目前是試辦讓機車通行，若3個月後，確定機車通行是常態，就會來推動。

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