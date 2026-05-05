認10公分車道線、15公分路肩線難分辨 林智鴻：爭議開單應撤銷

林智鴻點名觀光局副局長劉秀英辨識白線，劉秀英答對了。（記者王榮祥翻攝）

高市議員林智鴻今質詢指出，10公分快、慢車道線與15公分路肩線難分辨，導致部分民眾誤會被開單、應該撤銷；交通局長張淑娟答詢指出，會做源頭管理。

林智鴻表示，南鳳山「88生活圈」多處道路標線劃設不清、寬度與功能不符，導致民眾難以判斷究竟是「快慢車道分隔線」還是「路面邊線」，甚至因此遭檢舉開罰；他並當場點名官員辨識兩種線，官員回答都正確。

請繼續往下閱讀...

他認為若標線設置有問題，造成「烏龍交通開罰」，責任不應由民眾自認倒楣，交通、警察與負責道路刨鋪的工務局道工處都須釐清權責、主動補救；在完成標線普查與改善前，因相關設置爭議衍生的開罰案件，交通局應主動聯繫警察局合作撤案。

他進一步提及，10公分白線通常作為快慢車道分隔線，用於劃分快、慢車道，線右側僅供機慢車行駛，不能停車；15公分白線則為路面邊線，用於指示路肩或路面邊緣，線右側若屬路肩，原則上可依法緊靠路邊停放，但在實際道路現場，許多標線僅靠肉眼根本難以辨識。

他認為民眾不是交通工程專家，不可能每天拿尺量線寬，市府若只用「線寬不同」作為執法依據，卻沒有清楚標示與一致設計，就是把行政疏失轉嫁給用路人。

張淑娟說明，鳳山部分區域標線需整理改善，交通局會逐步處理，只是標線驗收涵蓋10幾個工程，很多標線並非交通局施作，她提及標線廠商須有專業知識，交通局會從源頭管理，強化廠商專業，不要劃錯，交通局的工程絕不會發生。

高市議員林智鴻質疑快慢車道的分隔白線與路肩白線難分辨，爭議罰單應該撤銷。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法