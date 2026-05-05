綠色消費夯 母親節逛台南13處星市集享加值優惠

星市集號召民眾母親節檔期到訪入選市場、夜市。（台南市政府提供）

經濟部商業發展署公布2026「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」活動入選名單，台南共有10處市場、3處夜市入選，入選數居中南部縣市之冠，13處星市集活動5月8日起開跑，鼓勵民眾綠色消費享翻倍優惠。

台南入選名單有學甲、六甲、崇義、玉井、東菜市、隆田、佳里中山、關廟、後營、下營市場，及武聖、鄭仔寮花園與玉井夜市，本次星市集號召民眾母親節檔期到入選市場、夜市自備環保購物袋、環保杯及環保餐具，即可享消費加值好康。

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市場處代理處長林士群說明，完成驗證即可用200元兌換為價值400元的「星市集套票」，每份套票內含200元好市券，與2張市集精選特色商品兌換券，不僅可響應綠色消費行動，更可經由探索台南傳統市場而品味蘊藏其間的城市魅力與靈魂。

市長黃偉哲指出，「來趣．踅市仔」結合節慶檔期推出主題活動，台南13處市場及夜市在激烈角逐中脫穎而出，不僅再次展現台南身為美食與文化之都的美譽，也象徵台南市場的經營品質與數位轉型已具備全國頂尖水準。

經發局長張婷媛表示，經發局與市場處長期輔導攤商強化品牌力與執行攤位改造，總計13處市集入選並獲189萬元補助，未來將持續透過各項節慶活動對接中央資源，成為全台傳統市場翻轉、創新的指標與典範。

台南13處星市集入選全國活動領先中南部。（台南市政府提供）

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