會「走路」繁殖！ 士林綠地「巴西鳶尾」迎花期

「巴西鳶尾」為鳶尾科馬蝶花屬，又名藍蝴蝶馬蝶花、鳶尾蘭、玉蝴蝶、藍蝴蝶等。（台北市公園處提供）

台北市士林區幾處公園綠地，可見大片菖蒲般茂盛生長的植栽，劍葉末梢開出彷若蘭花的花朵，細聞還有淡淡的香氣，台北市工務局公園路燈工程管理處表示，「巴西鳶尾」的劍形葉末梢會抽出扁平如葉的花梗，開花節處會發育出幼株，隨著幼株生長重量增加，劍形葉被壓彎觸碰土壤，幼株便會發根長成新的植株，這樣的繁殖擴張彷彿會走路的行為，所以有個英文名稱Walking Iris（走路的鳶尾）。

陽明山公園管理所陳彥材主任表示，「巴西鳶尾」喜歡林緣半日照半遮蔭的環境，在士林天母有許多大樹綠蔭的蘭雅公園、忠誠公園都有栽培，增加美化效果。每朵花只開半天到1天，5月會持續發育新的花苞。

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園藝工程隊隊長楊國瑜表示，「巴西鳶尾」乍看有6枚花瓣，白色的外花瓣向外平展，是由苞片特化而來，內瓣3枚直立內捲，藍紫色有白色條紋，才是真正的花瓣。如同大部分的鳶尾，「巴西鳶尾」扇形叢生的劍形葉在地下有根莖，繁殖時可以將根莖分株栽培；最特別的是劍形葉靠近末梢會抽出扁平如葉的花梗，開花節處會發育出幼株，隨著幼株生長重量增加，劍形葉被壓彎觸碰土壤，幼株便會發根長成新的植株，這樣的繁殖擴張彷彿會走路的行為，所以巴西鳶尾有個英文名稱Walking Iris（走路的鳶尾）。

「巴西鳶尾」為鳶尾科馬蝶花屬，又名藍蝴蝶馬蝶花、鳶尾蘭、玉蝴蝶、藍蝴蝶等，原產於地球彼端的巴西及墨西哥南部，在很早期就引進臺灣，因為適應台灣低海拔的氣候而被廣泛的栽培，除了公園綠地也常見於近郊登山步道兩側。其中位於自強隧道口小巷弄內的士林206號綠地（番仔田綠地）種了整片、士林206號綠地面積雖小，花木扶疏間也有巴西鳶尾花蹤。

「巴西鳶尾」仔劍葉末梢開出彷若蘭花的花朵。（台北市公園處提供）

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