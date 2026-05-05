尿尿被青竹絲盯上？生態專家自豪：蛇近視才沒被「熊鷹」嚇到

台東生態專家呂縉宇在露天解放，赫見赤尾青竹絲。（呂縉宇提供）

台東知名生態專家「山豬」呂縉宇今天分享了一段驚險奇遇，溫馨感人卻險些「下半身不保」。他一向推廣環境友善，昨晚在自家庭院習慣性「回歸自然」尿尿，就地解放才剛準備發射，低頭一看竟有條赤尾青竹絲瞪大眼盯著他的下半身，慶幸「還好牠近視」，沒被「熊鷹」嚇到！

這隻赤尾青竹絲被他取名為「綠小花」，因為牠是一隻體背長很多白點的赤尾青竹絲。牠原本是友人阿傑從別處救回，因為知道「山豬」愛蛇，特別拿到「山豬」的庭院野放。呂縉宇說，概念大概是別人討厭、害怕，他除了接納還欣喜歡迎，所以都更來他家，希望牠會喜歡新環境，然後感受不是只要是人都討厭蛇，他是「反討厭蛇」的人。

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「綠小花」來到庭院生活大約半年，前陣子，許久沒再看到牠，呂縉宇因為在鄰近巷口發現一條被路殺的白點青竹絲，一度以為「綠小花」已魂斷輪下，為此自責不已，覺得是自己的決定害死了牠。沒想到昨晚一場「露天尿尿」，竟讓兩人再度重逢。

呂縉宇表示，當時驚見綠小花就在正下方，內心瞬間從驚訝轉為驚喜，但隨即又湧上滿滿的愧疚感。他打趣道，綠小花最可憐的地方在於「沒有手可以遮眼睛」，被迫目睹他在尿尿的過程，看了「不該看的髒東西」。

不過，近距離接觸確實隱危機，他慶幸還好蛇類視力不太好，雖然他自認是英勇的「熊鷹」，但在牠眼中，可能只會把他看成一隻平庸的「麻雀」，至少比較不會被驚嚇到！

呂縉宇希望透過這種詼諧的方式，讓大眾感受到人類與蛇類其實可以和平共存。即使道路路殺的悲劇不斷發生，他仍致力於創造一個接納這些「別人討厭」的生命的友善空間。

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