校事會議修正草案送立院教文會 全教總呼籲退回重訂

校事會議相關法律修正草案已送入立院教文會，全教總今開記者會，呼籲教文會退回教育部重訂。（記者林曉雲攝）

針對校事會議制度引發的爭議與教師申訴案件增加，全國教師工會總聯合會今（5）日開記者會指出，教育部今年初修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」草案已進入立法院教育及文化委員會審查期限倒數，呼籲立院教文委員會應儘速排審，並建議「廢止」或「退回重訂」，避免制度持續影響校園運作。

全教總理事長侯俊良表示，相關行政命令已於今年1月交付立法院審查，依「立法院職權行使法」規定，須於3個月內完成審議，目前已接近期限，若未及時處理，恐因程序完成而生效，對教育現場造成衝擊，呼籲教文委員會應正視教師團體意見，儘速進行實質審查。

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侯俊良指出，修正後的解聘辦法引發第一線教師反彈，認為制度設計過於繁複，並將原本促進專業成長的「觀課」機制轉為行政監督工具，恐使教師採取保守教學策略，影響教學品質與學生學習權益。

全教總專業發展中心執行長葉明政也表示，觀課原應為同儕間專業交流，但在新制度下可能被視為評鑑或調查依據，增加教師壓力，影響教學創新。此外，對於「1+3」受理機制，全教總認為容易導致小型爭議被放大處理，增加行政負擔；而部分條文仍保留匿名檢舉空間，也引發教師對校園信任關係的疑慮。

在實務案例方面，全教總引用台北高等行政法院判決指出，新竹市某國小教師懲處案因調查程序瑕疵遭撤銷，顯示現行制度在調查品質與程序正義上仍有改進空間。全教總認為，外聘調查員專業能力與程序掌握不一，可能影響案件判斷，進而衍生爭議。

侯俊良強調，相關辦法修正後已在校園引發行政壓力與制度爭議，呼籲立法院教文委員會應儘速審查，並從比例原則、專業輔導及濫訴防範等面向進行檢討，做成廢止或退回重訂決議，以維護教師專業與校園運作穩定，並兼顧學生受教權益。

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