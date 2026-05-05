「四接」改建不能只靠書面 基市府嚴審協和電廠要求納入防恐、無人機防護

基隆市政府昨天召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第三次審查會議。與會專家建議「四接」改建不能只靠書面，要求納入防恐、無人機防護。（記者林嘉東翻攝）

因應台電協和發電廠在外海興建第四座天然氣接收站（四接），基隆市政府昨日上午在災害應變中心召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第三次審查會議。與會專家、學者針對更新進度、舊機組拆除工安規劃及接地系統設計等核心議題進行嚴謹審查，強化重大工程的安全把關，確保能源轉型過程中市民的生活品質與安全。

台電公司於會中進行專案簡報指出，隨電廠進入更新階段，舊有燃煤機組設備移除作業即將全面展開。為降低施工衝擊，台電擬定「環境管理、施工安全管理、消防安全、交通維持」四大計畫，內容涵蓋優先移除潛在污染性設施、落實高處作業與動火管制，並針對通勤尖峰時段制定具體的交通維持方案，力求減緩大型工程車輛對地方交通的干擾。

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針對上次會議專家關注的「接地系統」設計，台電詳述規劃細節，包括接地系統是預防雷擊傷害及處理故障電流、確保人員安全的關鍵防線，並承諾將採用IEEE Std.80 等國際通行標準，選用裸銅線搭配火泥熔接技術，嚴格要求主接地網電阻需在0.25歐姆以下、儀用設備接地小於1歐姆，且每季定期量測維護。

與會委員在聽取報告後，提出多項前瞻性建議指出，施工消防安全應參考NFPA等國際標準，強化細部流程控管；同時提醒基隆沿海環境鹽分極高，台電必須重視設施腐蝕問題，建立長期監測機制；此外，委員特別關注未來LNG電廠的消防量能需求，建議市府及台電應提前規劃裝備配置及防恐、無人機威脅等新型態安全防護，確保關鍵基礎設施之穩健，並強調安全計畫不應僅止於書面，而須落實於實際執行。

主持會議的消防局長游家懿表示，協和電廠的更新改建關係到基隆市未來環境安全，市府將持續秉持公開透明、嚴謹審查的態度，為基隆市民的安全與生活品質守護最堅實的安全防線。

基隆市消防局長游家懿強調，消防局將持續緊盯進度與執行狀況，為市民守護最堅實的安全防線。（記者林嘉東翻攝）

基隆市政府昨天在災害應變中心召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第三次審查會議，由消防局長游家懿主持。（記者林嘉東翻攝）

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