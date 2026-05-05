一觸即發！彰化芳苑火葬場今辦說明會 自救會：選址不當立即撤案

反彰化葬場自救會，以選走不當為由，要求開發案立即撤案。（資料照）

彰化縣府將在今天（5日）於芳苑鄉福海宮，舉辦「彰化生命園區（火化場）」開發案動工前說明會。二林芳苑反火葬場自救會已動員將到場表達撤案的訴求。自救會表示，火化場選址不當，爭議問題仍未解決，他們今天自救會在動工前說明會遞交陳情書，唯一訴求「選址不當，立即撤案」。

自救會表示，去年8月12日第一次環評結論，提到8個大問題等待釐清，包括1.應再補充選址之合理性說明。2.應再補充說明開發範圍聯外道路規劃，並再評估特殊時節的停車場外溢需求。3.應再評估空氣污染物的排放量及敏感受體。4.此區域為地下水補注區，應增加地下水補注量。5.因應極端氣候，應加強滯洪池設計規劃。6.應補充對當地農業生產之影響。7.應強化民意溝通，瞭解當地居民關切事項，並提出解決方案。8.其他委員及機關單位所提相關意見等八項。縣府完全沒有提出有效的改善策略，在第二次環評審查環保局就直接宣布通過環評，環評委員竟能背書通過，這種環評會完全沒有公信力。

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縣府表示，彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，該開發案環評均已通過，預計設置10座火化爐，開發面積約1.98公頃，開發內容包括規畫1樓建築作為火化相關設施與服務中心使用，硬體設施則包含服務中心（大廳服務區、多功能祭拜區、撿骨區與骨灰再處理設施、員工及家屬休息區）。今天下午說明會也將提及其他附屬設施、火化相關設施、綠地景觀、停車空間與道路及隔離綠帶等設施。

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