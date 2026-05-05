宗教博物館響應518博物館日 將5月變成靈性嘉年華

民眾於5月16至17日購買常設展門票升級為一票通，圖為年度特展《光在萬物》。（記者翁聿煌攝）

新北市永和世界宗教博物館響應「518國際博物館日」，今年出奇招打破「只有一天」的限制，宣布整個5月都是博物館日，推出橫跨館內各項展覽、任務體驗、音樂展演與親子文化活動的整合式嘉年華，邀請大眾在都市叢林中尋找內心的平靜與「神級」祝福。

宗博館最具話題性的亮點，是以「解鎖」為概念設計的參與式任務，觀眾走進《光在萬物》特展「光之救贖展區」，不再只是靜態觀看，透過上傳「宇宙回覆的智慧之語」至FB或IG社群媒體，完成個人與宇宙對話的儀式，這種結合數位分享與內在反思的設計，使博物館體驗從知識傳遞轉向心靈互動，5月31日前標記指定標籤，還可兌換精緻小禮物。

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宗博館長馬幼娟表示，這呼應當代博物館強調的「參與式文化」，更巧妙將宗教哲學中的「自我觀照」轉譯為年輕世代熟悉的社群語言，形成一種跨世代溝通的文化符號，讓觀眾也成為展覽的一部分。

16、17日2天，宗博館推出「買常設展升等一票通」優惠，將3大特展整合為1條體驗動線，包括《光在萬物》、《文物開窗：永恆之法》及《不只一百種III：靈性回歸》，除視覺體驗外，宗博館也將聲音納入展覽語言，16日「彷彿若有光」音樂展演，邀請音樂家Kamini於展區梵唱演出，讓聲音成為光的延伸，將特展區化身為心靈能量場，針對親子家庭，宗博館17日推出特別企劃，以「解鎖眾神密碼」為題，結合日本兒童節文化，設計手作鯉魚旗活動，透過「祈福、成長、守護、感謝」4大元素，引導參與者共同創作屬於自己家庭的祝福物件，讓孩子在遊戲中理解祝福的意義，也讓家庭在創作中建立情感連結。

宗博館於「光之救贖展區」上傳宇宙回覆給你的智慧之語。（記者翁聿煌攝）

宗教博物館的兒童館。（記者翁聿煌攝）

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