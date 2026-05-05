全球教育轉型 國教院：「學習歷程檔案」成為能力評量新趨勢

國教院研究員簡瑋成，在「學習歷程檔案應用之國際趨勢」研究中指出，全球教育轉型下，學習歷程檔案成為能力評量新趨勢。（記者林曉雲翻攝）

在能力本位教育趨勢帶動下，學習歷程檔案（academic portfolio）已逐漸成為全球教育評量的重要工具。國家教育研究院教育制度及政策研究中心研究員簡瑋成，在「學習歷程檔案應用之國際趨勢」研究中指出，隨著數位化發展，歷程檔案透過持續累積學習成果與多元表現，已成為評估學生素養與能力的重要依據，也逐步取代單一紙筆測驗的評量模式。

在入學制度上，各國已開始降低標準化測驗的依賴。簡瑋成分析，泰國教育政策正逐步淡化國家考試，改以作品集與實作成果作為升學參考；美國如史丹佛大學等高等教育機構，亦發展「創新成績單」與數位作品集制度，將學生在課內外的學習經驗納入審查，使入學評量從「分數導向」轉向「能力導向」。

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在學習過程紀錄方面，英國長期推動數位化學習歷程檔案，讓學生自小建立個人學習軌跡，從作品展示、課業成果到資訊創作皆可累積，教師也能即時回饋並調整教學策略。美國高等教育則發展數位履歷與能力認證機制，整合學生課業、實習與國際交流經驗，作為升學與就業的重要依據。

簡瑋成進一步指出，歷程檔案也逐漸成為生涯發展工具。例如法國透過「未來生涯計畫」將學習紀錄與職涯規劃結合；英國職業教育體系運用歷程檔案連結教育與產業需求；泰國則推動「學分銀行」，讓學習成果可跨時間累積，發展終身學習模式，顯示歷程檔案已從校內評量延伸至人才培育與就業市場。

不過，數位化也伴隨資安風險。英國曾因學生資料外洩事件，強化資料加密與身份驗證機制，提醒各國在推動制度時，須同步建立完善的個資保護與資料治理機制。

我國已將學習歷程檔案納入108課綱與升學制度，強調多元表現與素養導向，但也引發不同意見。簡瑋成認為，從國際經驗來看，歷程檔案已是教育轉型的重要方向，但制度推動仍須兼顧公平性、教師與學生負擔及審查標準一致性，如何在減負、信任與資安之間取得平衡，將是我國持續優化制度的關鍵。

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