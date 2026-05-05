為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園「工廠環保判定智慧E化系統 2.0」上線 秒取審查結果

    2026/05/05 09:49 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

    桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

    桃園市環保局「工廠環保判定智慧E化系統 2.0」正式上線，環保局表示，此次改版全面優化申辦流程，新增審查完成即可線上下載功能，申請人不必再等待紙本寄送，收到電子郵件通知後，即可立即取得審查結果，大幅縮短工廠登記申辦流程與審查日數。

    環保局表示，目前各縣市環保局辦理環保法令查詢時均採紙本申請，民眾需耗費時間往返機關或等待郵寄文件，桃園市環保局自2019年起率先全國推動「工廠環判智慧E化系統」上線，為首個全面電子化環保判定業務的地方政府。

    環保局表示，今年再升級為2.0系統，將原本3至7天的等待時間，縮短為即刻取得，不僅提升行政效率，也大幅減輕申請人時間與交通成本，同時減少紙本公文使用與郵寄需求，每年可節省數萬張紙張，同時降低郵遞及往返交通所產生的碳排放，預估約可減少2500公斤CO2e，兼顧效率提升與環境永續，達成行政與減碳雙贏。

    環保局表示，新版系統也同步優化通知與查詢機制，讓申請人能即時掌握進度，申辦流程更加透明、簡單，未來將持續依使用需求精進系統功能，推動更多友善便民措施，在提升政府效能的同時，也兼顧環境品質。

    桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

    桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播