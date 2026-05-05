桃園「工廠環保判定智慧E化系統 2.0」上線 秒取審查結果

桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

桃園市環保局「工廠環保判定智慧E化系統 2.0」正式上線，環保局表示，此次改版全面優化申辦流程，新增審查完成即可線上下載功能，申請人不必再等待紙本寄送，收到電子郵件通知後，即可立即取得審查結果，大幅縮短工廠登記申辦流程與審查日數。

環保局表示，目前各縣市環保局辦理環保法令查詢時均採紙本申請，民眾需耗費時間往返機關或等待郵寄文件，桃園市環保局自2019年起率先全國推動「工廠環判智慧E化系統」上線，為首個全面電子化環保判定業務的地方政府。

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環保局表示，今年再升級為2.0系統，將原本3至7天的等待時間，縮短為即刻取得，不僅提升行政效率，也大幅減輕申請人時間與交通成本，同時減少紙本公文使用與郵寄需求，每年可節省數萬張紙張，同時降低郵遞及往返交通所產生的碳排放，預估約可減少2500公斤CO2e，兼顧效率提升與環境永續，達成行政與減碳雙贏。

環保局表示，新版系統也同步優化通知與查詢機制，讓申請人能即時掌握進度，申辦流程更加透明、簡單，未來將持續依使用需求精進系統功能，推動更多友善便民措施，在提升政府效能的同時，也兼顧環境品質。

桃園市環保局舉辦工廠環判智慧E化系統說明會。（環保局提供）

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