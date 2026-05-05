再見了！台北動物園19高齡石虎「小母」永眠 粉絲悼念

台北動物園高齡19歲石虎「小母」本月離世。（台北動物園提供）

台北市立動物園昨（4）日晚間證實，園內高齡19歲的石虎「小母」，近一週出現攝食量下降及活動意願降低等情形，於5月1日與大眾告別。貼文一出，也引發許多粉絲不捨留言悼念。

台北市立動物園昨於臉書粉專貼文指出，「小母」是在2018年透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫來到動物園擔任「石虎保育大使」，迄今已是19歲高齡個體，而其長期因脊椎退化、骨刺及退化性關節炎等問題體力漸衰，2024年起在後區養老。直到近一週，「小母」出現攝食量下降及活動意願降低等情形，於5月1日與我們告別。感謝「小母」陪伴大家多年時光。

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消息一出，許多民眾紛紛不捨留言，「19歲真的很長壽，小虎一路好走，謝謝~」、「謝謝小母帶給我們的歡樂時光，大家都會記得你可愛的身影。」、「謝謝小母，祝願小母在天堂當快樂小天使。另外，也謝謝照顧小母的團隊，辛苦了」、「願祢在天上守護石虎族群」。

台北動物園高齡19歲石虎「小母」本月離世。（台北動物園提供）

台北動物園高齡19歲石虎「小母」本月離世。（台北動物園提供）

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