家樂福愛河店二度復活 各餐廳恢復營業時間曝光

家樂福愛河店4月30日熄燈前，曾進行清倉大拍賣。（記者葛祐豪翻攝）

家樂福愛河店2度宣布熄燈，於4月30日最後一刻地主又續租，讓網友直呼「把眼淚還來！」。但有民眾這兩天逛街發現，原本架位已幾乎清空，店內餐廳也撤出；家樂福則表示，現在正積極補貨，各餐廳近期也將恢復營業。

2021年9月，台中建商豐邑機構以42億元從地主南和興產手中，買下家樂福愛河店共3527坪住四與商四土地，預計興建愛河第一排的水岸住宅大樓。這次是繼2023年後，與家樂福第二次續約，地主豐邑集團透露，該開發基地已送件申請危老重建審核，整體進度仍待主管機關核定，時程尚未明朗，相關開發規劃仍處於觀望階段。

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由於這次是最後一刻才續約，家樂福愛河店的生鮮食品架位已幾乎清空，有民眾反映，這兩天到賣場購物，發現貨架上的物品仍不全。對此，家樂福表示，前正在努力補貨中，各廠商仍持續進場補貨，請大家再給一點點時間，很快就會用滿滿的商品迎接消費者回來逛街。

家樂福愛河店指出，目前店內餐廳正常營業的有星巴克，爭鮮預計5月11日恢復營業、玉豆腐5月12日恢復營業、百悅鐵板燒5月中下旬恢復營業、哈肉鍋5月15日恢復營業；定食8、麥當勞、斑鳩的確切營業時間尚未通知，異人館則已撤櫃。商店街已撤櫃櫃位有波奇、安娜的家、上山採藥、EZ快剪、Q哥、三洋按摩椅。

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