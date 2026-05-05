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    首頁 > 生活

    50年活動中心漏水又壁癌！ 雲林尖山活動中心修繕擴展長照服務

    2026/05/05 09:52 記者李文德／雲林報導
    尖山社區活動中心啟用近50年，出現多處漏水、龜裂等問題，亟需改善。（雲林縣政府提供）

    尖山社區活動中心啟用近50年，出現多處漏水、龜裂等問題，亟需改善。（雲林縣政府提供）

    雲林縣水林鄉尖山村尖山社區活動中心啟用將近50年，不過近年來因建築物老舊，已出現建物破損、漏水等情形，公所向縣府提出約585萬欲進行修繕。代理鄉長張東凱表示，會針對建物補強、廁所設施、無障礙設施等改善，擴展長照福利服務。

    張東凱表示，尖山社區活動中心從1978年興建至今，因年久老舊，建築體已出現頂樓漏水、室內窄小活動空間不足，天花板破損、牆面壁癌、門窗老舊受損、廁所男女共用且缺乏無障礙設備等多處亟須修繕情形，因此將針對建物及內部空間修繕，如建物補強、屋頂及陽台防水隔熱、廁所設施改善、無障礙設施改善、外牆整修等。

    日前縣長張麗善、社會處長林文志等人會勘，提出男、女廁應分隔並增加無障礙空間，另因為活動中心1樓隔間多、空間小，建議重新規劃，將牆壁打通擴大，方便輪椅族長輩活動，此外2樓空間除做為村里辦公室外，其餘可提供村民休閒、聯誼場域使用，請公所一併規劃解決，會全力給予支持。

    張東凱表示，社區活動中心不論在活動，長輩交流聯誼是非常重要活動據點，會儘快發包整建，提供鄉親長輩有更好休閒空間。

    林文志指出，期待尖山社區活動中心在完成修繕後，未來不僅可開辦長青食堂，甚至社區照顧關懷據點等社會福利工作，讓社區服務永續。

    尖山社區活動中心啟用近50年，出現多處漏水、龜裂等問題，亟需改善。（雲林縣政府提供）

    尖山社區活動中心啟用近50年，出現多處漏水、龜裂等問題，亟需改善。（雲林縣政府提供）

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