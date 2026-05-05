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    首頁 > 生活

    台中市農業局將食農教育搬進超市 找張老師教認識各種農業標章

    2026/05/05 09:41 記者歐素美／台中報導
    張明純老師向參與民眾介紹農產標章。（台中市農業局提供）

    張明純老師向參與民眾介紹農產標章。（台中市農業局提供）

    台中市農業局將食農教育搬進超市，在台中市北屯區楓康超市東山店，以「嚴選在地最好食」為核心概念，邀請具備豐富食農推廣經驗的張明純老師擔任「採買嚮導」，帶領民眾穿梭於生鮮與蔬果區，詳細解析產銷履歷、TGAP及CAS等標章制度，提升民眾挑選優質蔬果的技巧。

    台中市農業局繼深入社區扎根及前進商辦大樓為社區居民及上班族充電後，昨更走進民眾日常採買的第一線超市，以「嚴選在地最好食」為核心概念，將賣場動線轉化為生動的食農學習場域，在真實選購情境中培養民眾聰明消費力。

    針對消費者最關心的食安議題，由張老師在貨架前實地解析產銷履歷、TGAP及CAS等標章制度，讓抽象知識轉化為立即可用的選購技巧，提升民眾挑選優質蔬果的技巧。

    農業局表示，除了知識傳遞，現場並安排當季台中特色農產試吃，讓民眾透過味覺直接感受在地食材的鮮美品質；張老師同時分享日常採買的保鮮技巧與惜食觀念，協助民眾在生活中落實均衡飲食並減少食材浪費。

    此外，活動也整理介紹台中優質蔬果等多元購買管道，鼓勵民眾以實際行動支持在地農業，在熱絡的互動與陣陣蔬果香中，參與者滿載知識與優質農產而歸。

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