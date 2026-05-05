華南雲雨帶+東北季風影響 中北部明顯濕涼 明後天轉乾回暖

今受東北季風及華南雲雨區影響，各地為陰或多雲天氣，並有短暫陣雨，中北部與東部地區也明顯轉涼。（資料照）

今（5日）受東北季風及華南雲雨區影響，各地為陰或多雲天氣，並有短暫陣雨，中北部與東部地區也有明顯的轉涼感受；明（6日）起東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，轉為偏暖偏熱。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今整體天氣仍較不穩定，降雨雖不一定持續明顯，不過各地普遍都有降雨機會。氣溫方面，預測北部至東部高溫約21至24度、低溫約18至20度，中南部高溫約25至30度、低溫約21至25度，民眾外出還請適時調整衣物，避免著涼。

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明日起至週四（7日），隨東北季風減弱及華南雲雨區遠離，各地氣溫將明顯回升，轉為偏暖偏熱，預測各地高溫約28至32度、低溫約22至25度，日夜溫差也會再擴大，早出晚歸請記得攜帶薄外套。

週五至週末（8-9日）則受新一道鋒面通過後接續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，易有短暫陣雨或雷雨機會。尤其週五鋒面通過當天，降雨影響將較為廣泛並容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢可能，中北部至東部的氣溫也將略有下滑，預測高溫約25-28度，低溫約20-24度；南部氣溫降幅較小，高溫約28-30度，低溫約23-25度。

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