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    首頁 > 生活

    成大學生會長選戰 棒球校隊出身邱祐仁主打「穩紮穩打」拚選情

    2026/05/05 09:26 記者洪瑞琴／台南報導
    邱祐仁（右）、劉啟曆（左）在政見辯論會上表現穩健。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    邱祐仁（右）、劉啟曆（左）在政見辯論會上表現穩健。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    隨著國立成功大學第34屆學生會正副會長選舉進入最後倒數，校園討論熱度持續升溫。兩組候選人之中，會長候選人邱祐仁與副會長候選人劉啟曆組成的團隊，以穩健踏實的步調與貼近生活的政見，逐漸在校園中累積支持聲量。

    面對聲量極高的對手楊承叡，邱祐仁坦言壓力不小，但並未因此退縮。他表示，對方在逆境中展現的韌性令人敬佩，但自己更相信長期投入學生自治所累積的經驗，以及背後近30位團隊夥伴的全力支持，才是持續前進的最大動力。「壓力一定有，但這也是讓自己更堅定，願意放手一搏的勇氣。」

    相較於個人魅力的單點突破，邱祐仁與劉啟曆強調「團隊作戰」的重要性，競選團隊分工明確，從政見發想到宣傳策略皆有系統推進，讓理念得以清楚傳遞給學生，也展現未來治理學生會所需的組織與執行能力。

    雖然大一即參選在歷屆選舉中並不常見，邱祐仁仍以過去經驗證明自身準備，他曾在大園國際高中擔任學生議會議長，建立校內學生自治架構和與校方的溝通管道，同時也擔任棒球校隊副隊長，進入大學後，大一擔任會長秘書，以幹部身分負責跨部門專案，累積紮實自治基礎，也持續參與學生事務，深化對校園運作。

    在政見方面，兩人主打「務實改革」，其中以校園交通改善最受關注，提出將全面盤點校內停車空間，增設機車格位，並透過動線優化提升通行效率，在不大幅更動現有設施的前提下，打造更安全順暢的校園環境。

    邱祐仁表示，自己擅長會務與溝通，而劉啟曆則具備活動籌辦與財務規劃專長，兩人形成互補搭配，強化整體戰力，以務實步伐回應學生最真實的日常問題，為成大學生自治帶來不同以往的樣貌。

    邱祐仁曾是大園國際高中棒球校隊副隊長。（圖擷自IG帳號alanchiu_63）

    邱祐仁曾是大園國際高中棒球校隊副隊長。（圖擷自IG帳號alanchiu_63）

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