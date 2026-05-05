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    首頁 > 生活

    不受物價影響！彰縣議員賴清美與仕紳黃雍筆 連20年送愛心粽

    2026/05/05 09:26 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣議員賴清美連20年送愛心粽助弱勢。（圖由賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美連20年送愛心粽助弱勢。（圖由賴清美提供）

    6月中就是端午節，彰化縣議員賴清美與地方仕紳黃雍筆今年合買2000顆粽子，其中1000顆將送給彰化家扶中心，分送給受扶助家庭，其餘將會同物資發送給她長期關懷的弱勢家庭；儘管今年原物料價格持續上漲，愛心仍不縮水，這也是她與黃雍筆連續第20年，讓弱勢家庭能享用美味粽子過端午佳節。

    賴清美說，20年前她與黃雍筆開始合送愛心粽給彰化家扶中心，前8年都是每年500顆，後來合送1000顆，另合購1000顆助弱勢。近年來儘管原物料上漲，她與黃雍筆的愛心不縮水，持續送出1000顆粽子給家扶。

    賴清美與黃雍筆將把1000顆愛心粽送到彰化家扶中心，另外賴清美還將在其和美鎮服務處前，發放粽子給和美、線西、伸港3鄉鎮的弱勢鄉親。賴清美說，當天每人都可以免費領到粽子與麵條、餅乾、醬油、沙拉油、罐頭等物資。今年也是她最後一次送愛心粽，希望明年由她兒子曾煥燁傳承繼續送。

    彰化家扶主任王震光說，近年來原物料價格持續上漲，賴清美與黃雍筆愛心卻從未縮水，每年都贈送1000顆粽子給家扶，今年已是連續第20年，他們會把愛心粽分送給受助家庭，讓弱勢家庭成員都能享用到傳統美味的粽子。

    賴清美與黃雍筆將送1千顆愛心粽給彰化家扶。（圖由賴清美提供）

    賴清美與黃雍筆將送1千顆愛心粽給彰化家扶。（圖由賴清美提供）

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