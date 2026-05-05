竹縣五峰鄉公所、清大與日本大學結盟 進駐清泉推動永續與防災合作

台日學生深入新竹縣五峰鄉清泉部落展開實地防災韌性調查。（五峰鄉公所提供）

新竹縣五峰鄉公所昨天與國立清華大學環境與文化資源學系、日本早稻田大學台灣研究所簽署教學研究夥伴關係備忘錄（MOU），確立三方在永續城鄉規劃、韌性社區防災及人才培育等面向的長期合作目標，這也是五峰鄉首次與日本的大學院校建立正式教學合作夥伴關係。

五峰鄉公所表示，此次調查以五峰鄉桃山村為方案設計基地，在清大師生完成先期部落防災意識訪談的基礎上，台日學生自5月1日到4日密集工作坊期間，更深入清泉部落展開實地防災韌性調查，先後參與三毛故居人文導覽、原住民觀光及農業產業實地訪談等，建立對五峰鄉文化脈絡與在地產業的全面認識。

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為期4天的工作坊，清大張瑋琦副教授帶領6名學生，早稻田大學則由早田宰、江正殷兩位教授率領8名學生來台，共組台日團隊進駐五峰鄉清泉部落，以「日常韌性」（Everyday Resilience）為核心理念，針對山地原鄉面臨颱風、豪雨、坡地災害等複合性氣候風險，進行密集田野調查、社區訪談與方案設計。

隨後三方在五峰鄉公所舉行成果發表暨講評會，由鄉長秋維書、兩校教授及綠種籽人文實業有限公司執行長曾綉雅擔任評審，會後簽署三方合作MOU，並授予早稻田大學社會科學總合學術院早田宰教授及清大鄭國泰教授顧問證書。

清大表示，環境與文化資源學系強調SDGs人才培育與社區防災韌性研究，此次工作坊聚焦原住民山地社區應對氣候變遷的在地智慧，培養學生國際視野、跨文化溝通能力及實際問題解決能力。早稻田大學社會科學總合學術院與清大自2019年以來，多次合辦跨國移地研究；此次三方MOU的建立，將使台日兩校與五峰鄉的合作延伸為常態性的學術與地方共創機制，持續深化原鄉的永續發展研究與防災實踐。

台日學生進駐清泉部落調查，先後參與三毛故居人文導覽、原住民觀光及農業產業實地訪談等。（五峰鄉公所提供）

新竹縣五峰鄉公所與國立清華大學環境與文化資源學系、日本早稻田大學台灣研究所三方代表簽署教學研究夥伴關係備忘錄（MOU）。（五峰鄉公所提供）

五峰鄉公所、清大環境與文化資源學系、日本早稻田大學台灣研究所三方，將在永續城鄉規劃、韌性社區防災及人才培育等面向長期合作。（五峰鄉公所提供）

五峰鄉公所、清大環境與文化資源學系、日本早稻田大學台灣研究所三方，將在永續城鄉規劃、韌性社區防災及人才培育等面向長期合作。（五峰鄉公所提供）

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