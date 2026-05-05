屏東3D旅遊嘉年華恆春團「秒殺」！6月空域派對接力登場

3D旅遊嘉年華已成為品牌，每年吸引大量中北部遊客專程南下。（縣府提供）

屏東年度觀光盛事「2026屏東3D旅遊嘉年華」熱度持續爆表！屏東縣政府開放恆春首發團報名，限量名額在開賣瞬間便被湧入的民眾搶購一空，再度創下「秒殺」紀錄。此外，全台唯一的恆春機場超輕航機同乘體驗名額也已銷售近半，顯示出屏東空域觀光的強大吸引力。

屏東縣政府交通旅遊處表示，3D旅遊嘉年華已成為品牌，每年吸引大量中北部遊客專程南下，成功帶動跨區旅遊並累積高黏著度的回流旅客。今年恆春機場的活動玩法全面升級，5月16日將由交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處主辦的「全國航模無人機大會師」搶先暖場，屆時全台飛友將齊聚正規機場空域進行自由展演，為屏東空域觀光揭開嶄新篇章。

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主活動將於6月12日至14日在恆春機場盛大展開，內容涵蓋超輕航機同乘、軍用直升機與輕航機靜態展示、無人機足球互動體驗及機場兒童體驗營。縣府強調，這是一場結合科技、飛行與親子互動的沉浸式嘉年華，要讓遊客感受不同以往的飛行樂趣。

為了擴大觀光效益，「2026屏東旅遊購GO節」也同步開跑，5月1日至10月31日期間，遊客只要在屏東住宿一晚且消費滿千元，即可憑發票參加抽獎，有機會將百萬汽車、電動機車等大獎帶回家。沒搶到首波遊程的民眾也別灰心，第二波「Real Pingtung 3天2夜輕旅行」將於6月12日中午12時開賣，預計9、10月出發，喜愛海陸空深度旅遊的民眾務必把握機會。

屏東年度觀光盛事「2026屏東3D旅遊嘉年華」熱度持續爆表。（縣府提供）

3D旅遊嘉年華飽覽屏東空域。（縣府提供）

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