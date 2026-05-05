水情告急！古坑草嶺限水 湖山水庫蓄水量降至27.8％

湖山水庫目前蓄水量只剩27.8%。（記者黃淑莉攝）

中南部雨量不足，水情吃緊，古坑山區溪流乾枯，草嶺啟動限水措施，每週簡易自來水塔僅放水1次，供店家、住戶儲水備用；另主要供應民生用水的湖山水庫蓄水量降至27.8%，雖目前供水正常，但因降雨情況不明，呼籲民眾要節約用水。

古坑草嶺村長陳兵通表示，草嶺地區去年10月至今，長達6、7個月降雨量嚴重不足，雖有幾場雨勢較大，仍補不足，其他都是毛毛細雨，有下像沒下一樣，山區大小溪流都乾枯。

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陳兵通說，草嶺地區平日供水是靠簡易自來水塔，今年從2月就啟動限水措施，每週水塔只放2天水，住戶及店家儲水使用，由於水情持續吃緊，現每週只在週六放1天水，因應方便遊客使用。

陳兵通強調，雖山區水情吃緊限水，但主要觀光景點的用水不受影響，店家供水也正常，仍請大家節約用水。

另供應雲林全縣及支援南彰化及北嘉義民生用水的湖山水庫，水源來自阿里山、草嶺的清水溪，根據水利署水情資料顯示，每日雖有零星進水，但連續好幾個月都日不敷出，水位持續下降，今日蓄水量只剩27.8%，預估在5月下旬雨季來前，供水無虞，所以目前正常供水，希望接下來梅雨季能有較大雨勢，為水庫解渴。

雲林山區降雨量不足，多處溪水乾枯。（記者黃淑莉攝）

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