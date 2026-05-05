花蓮亂丟垃圾民眾慘了 電眼出擊抓違規最高罰6千

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締。（環保局提供）

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締。透過高解析度監視器不定時、不定點機動布設，近期短短9天內，即成功錄下多起民眾騎乘機車或駕駛轎車隨手棄置保特瓶、便當盒及家庭垃圾。環保局強調，違規行為與車牌資訊皆清晰可辨，將依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

花蓮縣環保局指出，過去部分偏僻空地、道路邊緣因ㄈ煙稀少，常淪為常態性的髒亂點，不僅損害市容，更對觀光形象造成衝擊。由於過往稽查最大的困難在於難以確認違規行為人的身分，致使查處成效有限。為此，環保局自去年起針對陳情頻率較高的熱點，導入移動式科技執法設備，進行全天候監控，突破「無人看守、取證不易」的行政困境。

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以實際執法案例來看，監視設備日前在花蓮市介壽一街連續架設9日，期間成功拍下多起違規行為。不論是騎士或駕駛人，隨手把保特瓶或便當盒等廢棄物拋棄至路邊的動作，皆被高解析度鏡頭鎖定。環保局表示，科技執法設備能大幅提升查處效率，取得明確影像事事證後，可直接鎖定違規對象辦理裁罰。

根據《廢棄物清理法》第27條規定，隨地亂丟垃圾可處新台幣1200元至6000元罰鍰。環保局指出，持續擴大移動式監視器的布署範圍，並針對髒亂點進行滾動式檢討。環保局也鼓勵民眾發揮正義感，若發現亂丟垃圾等污染環境行為，可提供包含清晰車牌在內的影像事證向環保局通報，期望建立民眾自律意識，共同維護整潔優質生活環境。

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締。（環保局提供）

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締。（環保局提供）

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